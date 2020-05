Cuenca decidirá si suspende fiestas de San Julián y San Mateo el 28 de mayo

CUENCA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca decidirá si finalmente suspende o no las fiestas de San Julián y San Mateo, que se deberían celebrar en agosto y septiembre respectivamente, en el Pleno ordinario del mes de mayo, que se celebrará el próximo día 28.

Así lo ha desvelado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, durante su intervención en el pleno extraordinario sobre el coronavirus que se está celebrando este martes. Durante la sesión, uno de los puntos del día era la modificación de créditos numero 3 del presupuesto prorrogado de 2020.

En esa modificación, que ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE y Cuenca nos Une, preveía entre otras una disminución de 80.000 euros de la partida destinada a festejos, partida dotada con 384.000 euros.

La edil de Ciudadanos, Cristina Elena Fuentes, ha preguntado si esta disminución de presupuesto suponía ya la cancelación de las fiestas, algo que tanto Dolz como el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, han negado. "Lo que sí que no va a haber son conciertos, y esos 80.000 euros son su coste aproximado", ha confirmado el edil de Hacienda y ha ratificado el de festejos, Adrián Martínez.

El responsable de Festejos también ha incidido en que el número de peticiones de feriantes que quieren venir a Cuenca "es bajísimo", y que los artistas "no quieren celebrar conciertos". "Por eso se rebaja la cantidad de 80.000 euros, y ya se está pensando en qué actividades paralelas hacer".

BÚSQUEDA DE CONSENSO PARA SUSPENDER LAS FIESTAS

Dolz también ha tomado la palabra para explicar que "todo indica que las celebraciones de San Julián y San Mateo no va a ser posible celebrarlas como todos conocemos", añadiendo que la suspensión o no será uno de los puntos a tratar en el próximo pleno ordinario de mayo, que tendrá lugar el próximo 28.

"Sustituir las fiestas es imposible", ha aseverado, añadiendo que "alguna cosa se hará; aun está por decidir, y por eso no se ha aminorado toda la partida". "Vamos a buscar el consenso, pero antes de tomar una decisión definitiva respecto a la no celebración se hará en Junta de Portavoces".

El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Ángel Gómez Buendía, no ha visto "lógico" suspender ahora las fiestas, y ha propuesto esperar "hasta julio" para ver cómo evoluciona la situación sanitaria. "No lo vemos lógico a día de hoy a no ser que las cosas se compliquen".

El edil ha señalado que "el Ministerio de Sanidad no ha prohibido la fiestas a día de hoy", y es esta cartera quien tiene que decidirlo.

El edil de Cuenca Nos Une, Isidoro Gómez Cavero, se ha preguntado "cómo se puede decir que se ha actuado tarde en una pandemia y se ha tenido la culpa de eso, y sabiendo lo que va a venir ahora se está pensando en mantener la fiesta".

En este punto, Gómez Cavero ha aseverado que, "por un lado, desde el PP se dice que el PSOE la ha fastidiado porque ha venido esto y no se conocía, y ahora que se conoce el coronavirus piensan en mantener la esperanza en la celebración de las fiestas". "Hay que vivir las cosas un poco más y ser congruente con las cosas que se dicen", ha concluido Gómez Cavero.

Por último, el alcalde ha vuelto a recordar que en este punto de modificación de créditos "no estamos votando si va a haber o no fiestas". Así, ha indicado al edil 'popular' que ya ha habido municipios como Madrid "que han suspendido sus fiestas hasta noviembre, y las suspendieron hace 20-25 días".