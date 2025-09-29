Cuenca en Marcha denuncia la "opacidad" en la gestión del Auditorio y exige la convocatoria del Patronato

CUENCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha expresado su "preocupación" por las "posibles irregularidades" en la adjudicación del contrato de gestión de la programación cultural del Teatro-Auditorio de Cuenca, recientemente otorgado a la empresa Medeland por un importe de 90.750 euro hasta mayo de 2027.

El concejal Pablo García ha denunciado que, además de no haberse convocado al Patronato de la Fundación ni celebrado el concurso para la Dirección del Auditorio, la tramitación del contrato presenta "importantes deficiencias legales y administrativas".

En primer lugar, detalla, se ha formalizado como un contrato administrativo de servicios cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), se trata en realidad de un contrato privado, tal y como confirma el CPV empleado (92000000-1, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos). En caso de no reconocerse así, añade García, debería haberse calificado como un contrato de concesión de servicios, ya que existe un claro traslado del riesgo operacional.

Asimismo, el edil ha subrayado que el informe de valoración de la memoria presentada por la empresa, que resulta obligatorio en este tipo de contratos, no ha sido elaborado ni firmado por personal técnico vinculado al órgano de contratación. Dicho informe aparece suscrito únicamente por la concejala responsable, con el visto bueno del Secretario, sin que se justifique tampoco la calificación de la propuesta como de "alto nivel".

A estas "irregularidades", según la formación, se suma la ausencia de publicación de la formalización del contrato en la Plataforma de Contratación, donde únicamente figura el anuncio de adjudicación con la misma fecha que la resolución. Tampoco, asegura, consta el nombramiento de los miembros de la Mesa de Contratación, y en las actas aparece "una falta de coherencia" en la participación de distintos miembros, sin resolución que justifique los cambios de titularidad o suplencia.

Ante estos hechos, el grupo municipal ha anunciado que en el próximo pleno del Ayuntamiento de Cuenca formulará una pregunta para que el Gobierno local explique por qué no se ha convocado al Patronato de la Fundación y aclare todas las deficiencias detectadas en el procedimiento.

"Estamos ante un contrato que plantea serias dudas de legalidad y de transparencia. No se puede permitir que una decisión de esta magnitud se adopte sin control del Patronato, sin informes técnicos adecuados y con deficiencias en la tramitación. La cultura de Cuenca exige procedimientos claros, rigurosos y participativos", afirma Pablo García.

Finalmente, Cuenca en Marcha reclama la publicación íntegra del expediente, la corrección de las deficiencias detectadas y la garantía de que la gestión cultural en la ciudad se lleve a cabo "con transparencia, legalidad y participación institucional".