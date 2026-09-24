Cuenca en Marcha pide explicaciones a Dolz por dejar de concurrir a las ayudas estatales para programas de ocio juvenil

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CUENCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha reclamado explicaciones al Gobierno municipal sobre la participación del Ayuntamiento de Cuenca en las ayudas del Ministerio de Sanidad destinadas a financiar programas de prevención de las adicciones y de ocio alternativo para jóvenes.

El concejal de Cuenca en Marcha, Pablo García, recuerda que el Ayuntamiento de Cuenca sí ha recibido estas subvenciones en anteriores convocatorias, destinadas a financiar programas como 'La Noche + Joven'.

En concreto, según recuerda en nota de prensa, Cuenca obtuvo 22.372 euros en 2015, 11.889,83 euros en 2019 y 12.635,91 euros en 2020 para el Programa de Ocio Alternativo Cuenca 2021.

"Estamos hablando de una línea de financiación que el Ayuntamiento ya ha utilizado durante años para desarrollar actividades de ocio alternativo y prevención de adicciones entre nuestros jóvenes. Por eso queremos saber qué ha ocurrido y por qué Cuenca ha dejado de concurrir a estas ayudas", ha señalado García.

El edil lamenta que Cuenca no figure entre las entidades beneficiarias de la convocatoria de 2025, en la que el Ministerio de Sanidad distribuyó 4,5 millones de euros entre corporaciones locales.

Además, la convocatoria correspondiente a 2026 se publicó el pasado mes de mayo y el crédito fue posteriormente ampliado hasta los 4.503.000 euros. "Evidentemente, nadie puede garantizar que una solicitud vaya a ser concedida, porque estamos ante una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Pero lo que sí puede hacer un Ayuntamiento es presentar un proyecto y tratar de obtener esos recursos. Lo que no entendemos es que se deje pasar una línea de financiación que ya ha servido anteriormente para desarrollar programas en nuestra ciudad", afirma García.

Desde Cuenca en Marcha quieren conocer especialmente si el Ayuntamiento ha presentado solicitud a la convocatoria de 2026, qué programa ha presentado y qué cantidad ha solicitado. El plazo para concurrir a esta convocatoria ya ha finalizado, aunque todavía no se ha publicado la resolución definitiva de concesión.

"Queremos saber si Cuenca ha solicitado la ayuda este año. Si se ha presentado, queremos conocer el proyecto y la cantidad solicitada; y si no se ha hecho, queremos que el Gobierno municipal explique por qué", ha señalado el concejal.

García considera que estas ayudas son especialmente relevantes en materia de juventud, ya que permiten desarrollar alternativas de ocio saludable y actividades de prevención frente al consumo de alcohol y otras drogas.

"Cuenca necesita una política de juventud que genere alternativas de ocio y espacios de encuentro para nuestros jóvenes. Si además existen recursos estatales destinados precisamente a financiar este tipo de programas, creemos que el Ayuntamiento debería aprovecharlos", ha concluido el edil de CeM.