Cuenca en Marcha rechaza cualquier convenio con Adif que suponga desmantelar infraestructura ferroviaria

CUENCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha mostrado su rechazo frontal a cualquier convenio con Adif que implique levantar las vías o desmantelar la infraestructura ferroviaria en la ciudad, después de que el alcalde haya anunciado su intención de llevar dicho acuerdo al pleno municipal de enero.

"El ferrocarril convencional, aunque actualmente no esté en servicio, es una infraestructura estratégica y patrimonio histórico de la ciudad, y su desmantelamiento supondría un daño irreversible para Cuenca, cerrando de manera definitiva cualquier posibilidad futura de recuperación de la línea y de usos alternativos vinculados al tren, como el transporte de mercancías", ha señalado el concejal de Cuenca en Marcha, Pablo García, que añade que "no se puede presentar como progreso lo que en realidad es un retroceso histórico para la ciudad".

Desde la confluencia, informan en nota de prensa, advierten de que todavía nadie les ha facilitado la documentación ni el convenio, denunciando la falta de transparencia al respecto por parte del equipo de gobierno.

"Que el proyecto de desmantelamiento de la línea ferroviaria en la provincia fuera avalado en la etapa de Ábalos y Pardo de Vera al frente del Ministerio de Transportes y Adif no exime la responsabilidad de los dirigentes locales del PSOE, auténticos ideólogos del proyecto", han afirmado.

De ahí que reclamen al resto de grupos municipales "unidad" para frenar el convenio, si este propone eliminar la infraestructura ferroviaria.

En este sentido, Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha recordado también al Grupo Municipal Popular que debe ser coherente y cumplir con su palabra en la defensa del tren convencional. "No basta con pedir ahora luz y taquígrafos. Hay que posicionarse con claridad y sin ambigüedades contra cualquier acuerdo que suponga levantar las vías. La defensa del tren convencional no puede ser un eslogan, debe traducirse en hechos", ha subrayado el concejal.

Por último, Pablo García ha recordado que existe una alternativa perfectamente válida y en vigor, que el equipo de Gobierno se niega a desarrollar: el PERI-9, el planeamiento urbanístico actualmente aprobado que permite integrar y desarrollar los terrenos de ADIF sin desmantelar la infraestructura ferroviaria.

"Lo exigimos por enésima vez: que se aplique el PERI-9. Es la vía legal y técnicamente viable para coser la ciudad sin destruir el ferrocarril. Levantar las vías sería una decisión irreversible y profundamente lesiva para el futuro de Cuenca", ha concluido.