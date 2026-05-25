Cuenca se prepara para unas elecciones municipales ajustadas, con algún rostro repetido y la incógnita de CNU

Ayuntamiento de Cuenca - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Cuenca ve en el horizonte de 2027 elecciones ajustadas, sin mayoría absoluta y en las que puede ser clave el espacio político que ahora ocupa la agrupación de electores Cuenca nos Une (CNU), cuya participación es una incógnita.

El alcalde socialista de Cuenca, Darío Dolz, se ve con fuerzas para una legislatura más, aunque todavía no da el paso definitivo. "Ganas no me faltan. Es un privilegio ser alcalde de mi ciudad, pero aún tengo que consultarlo con la familia y tomar la decisión", explica a Europa Press.

El primer edil defiende que "hemos cumplido muchos de los compromisos y hemos sido valientes", por lo que hace un balance positivo de una legislatura, "en la que se ha transformado la ciudad hacia la modernidad y el progreso, sin perder sus raíces".

Afirma que una de sus prioridades "ha sido, y sigue siendo, la mejora de nuestros barrios y de los distintos espacios de la ciudad".

También reivindica los "grandes proyectos llevados a cabo gracias a la alineación de administraciones", como el Hospital Universitario, y el trabajo en mantenimiento urbano, áreas infantiles y el empleo, "con casi 400 puestos de trabajo creados en empresas de nuevas tecnologías".

Para lo que resta de legislatura, Dolz destaca que se están ejecutando inversiones por importe de 22 millones de euros.

A un año vista, considera que "hay una cosa clara que nos diferencia de los partidos de la oposición: nosotros tenemos un proyecto claro de ciudad y estamos trabajando ya en él" y pone como ejemplo el Plan XCuenca.

El socio de Gobierno de la última legislatura, Cuenca Nos Une, no está en estos momentos pensando en el futuro, sino en el estado de salud de su líder, Isidoro Gómez Cavero, como aclaran a Europa Press fuentes de la agrupación de electores, que se disculpan, por ese motivo, por no participar en el reportaje.

Operado en dos ocasiones de un tumor cerebral, el propio Gómez Cavero ha manifestado en alguna ocasión su deseo de volver a concurrir a las elecciones y últimamente ha participado en algún acto público y rueda de prensa del equipo de Gobierno. Sin embargo, desde la segunda operación no ha vuelto a participar en un pleno del Ayuntamiento.

PP: JIMÉNEZ LIDERARÁ UNA LISTA QUE APOSTARÁ POR LA FAMILIA

En el Partido Popular de Cuenca afirman que afrontan el próximo ciclo electoral con un objetivo claro: "revertir la actual alineación institucional socialista que tanto daño ha hecho a la provincia y abrir una nueva etapa basada en la gestión, la ambición y las oportunidades".

Para ello, en Cuenca capital, salvo sorpresa, volverán a contar con Beatriz Jiménez como candidata a la Alcaldía. Fuentes 'populares' consideran que es "un perfil totalmente consolidado, hasta Miguel Tellado ha dicho se le estaba poniendo cara de alcaldesa".

En su opinión, el principal problema de Cuenca ha sido la "alineación socialista, que se ha traducido en "oportunidades perdidas" y perciben "un cansancio generalizado ante la falta de resultados y una demanda creciente de cambio".

A esto añade infraestructuras paralizadas como la autovías a Albacete, Guadalajara y Teruel y "problemas estructurales" como la despoblación y el envejecimiento burocrático.

Frente a eso, el equipo que liderará Beatriz Jiménez quiere "recuperar la autoestima de la ciudad" con una apuesta por la familia como "motor de transformación", con medidas como ayudas directas y un Plan de Natalidad.

Finalmente, preguntados si temen que la disidencia del sector crítico a la gestora provincial afecte en las urnas, entienden que "los ciudadanos no están en el ruido interno de los partidos, sino en los problemas reales de su día a día".

VOX SE VE IMPRESCINDIBLE PARA CONSEGUIR EL CAMBIO DE GOBIERNO

En Vox Cuenca "sin querer lanzar las campanas al vuelo", indican que la formación de Santiago Abascal "se ha convertido en un partido imprescindible para formar gobiernos en la mayor parte de España y es de sentido común que Cuenca deje de ser una anomalía", como apuntan las encuestas que conocen.

La formación afirma que tendrá candidato antes de fin de año y el nombre saldrá de una lista electoral en la que habrá "perfiles técnicos en urbanismo, promoción económica y con experiencia en cargos directivos de empresas privadas".

Uno de los nombres que se valorará será el de Rafael Rodríguez, que lideró la candidatura hace cuatro años, pero ni el actual concejal ni el partido tienen la decisión tomada. Desde Vox señalan, entre los problemas de la ciudad, la excesiva dependencia de salarios públicos, la "fuga" de jóvenes formados, un tejido empresarial "débil" o la lentitud de las administraciones.

Frente a eso, presentarán propuestas para atraer teletrabajo y pensionistas y turismo de alto nivel adquisitivo.

También cree que hay que aspirar a un Gobierno municipal "lo más profesionalizado y ágil posible".

Finalmente, preguntados por el riesgo de que una candidatura de la línea de Alvise Pérez pueda restarle votos, desde Vox recuerdan que "los ciudadanos deben ser conscientes que una candidatura que no alcance el 5% de los votos, como mínimo 1.50, serán votos que van a la basura".

PODEMOS DEFIENDE QUE LA COALICIÓN DE IZQUIERDAS HA SIDO "ÚTIL"

Podemos, una de las dos patas de la coalición de izquierdas Cuenca en Marcha del Ayuntamiento, prevé que las próximas elecciones "van a ser muy abiertas y probablemente muy ajustadas".

"Nuestro objetivo es ampliar nuestra representación para tener más fuerza a la hora de impulsar medidas de izquierdas", apuntan desde la formación, que todavía no piensa en candidatos "porque estamos centrados en el trabajo municipal .

Respecto a la opción de mantener la coalición con IU, consideran que" la experiencia de Cuenca en Marcha ha demostrado que la colaboración entre fuerzas de izquierdas es positiva y útil para la ciudad.

En su opinión entre los principales problemas de Cuenca se encuentran la vivienda, el transporte público y el mantenimiento urbano.

Desde Podemos tienen ya varias propuestas de actuación en todas estas materias: rehabilitación de viviendas y creación de un parque municipal de alquiler, limitación de las viviendas de uso turístico y recuperación habitacional del Casco Antiguo.

IU CONFÍA EN CONSOLIDAR EL ESPACIO DE IZQUIERDA

La segunda pata de Cuenca en Marcha, Izquierda Unida, también apuesta por reeditar la coalición en las próximas elecciones municipales, porque independientemente de que pueda haber "cosas mejorables en el funcionamiento interno", el balance de acción política ha sido positivo.

"Hay un grupo municipal potente, capaz de negociar cuando toca, de ser firme cuando se da el caso, de influir", subraya Pablo García, concejal durante esta legislatura.

El trabajo de IU Cuenca, en estos momentos, se centra en la participación en las movilizaciones sociales de la ciudad, pero a partir de este verano "la Colegiada Local trabajará para elaborar la candidatura".

En opinión de García, "Cuenca en Marcha ha actuado durante esta legislatura con "firmeza" y se ve capaz de "consolidar el espacio y mejorar resultados incluso, ante las dos vacantes que creo que va a dejar Cuenca nos Une".

Además, ven a un PSOE "desgastado" que no ha sabido sacar adelante "su proyecto estrella, la especulación con los terrenos de Adif, a un PP "desnuido internamente" y a un Vox "al que le falta mucho esfuerzo a nivel municipal".

En su opinión, "el gran problema de la ciudad es la falta de proyecto", entre otras razones por la falta de un Plan de Ordenación Urbana. Ante esta situación, desde IU defienden, por ejemplo, "una ciudad compacta, que resuelva los problemas de vivienda rellenando solares vacíos en el centro .

La movilidad sostenible y la municipalización de servicios públicos serán protagonistas también en el futuro programa electoral de IU.