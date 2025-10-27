Cuenca, primera parada de una Liga Globalcaja Benjamín que quiere crecer para superar 4.600 deportistas del último curso

CUENCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 jóvenes deportistas participarán en una nueva edición de la Liga Globalcaja Benjamín, que se ha puesto en marcha este fin de semana en el estadio Joaquín Caparrós de Cuenca.

"Es una liga que desde Globalcaja impulsamos con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha y que va creciendo año a año", ha indicado la directora de la Fundación Globalcaja Cuenca, Henar de la Sierra.

En concreto, fueron unos 4.600 los participantes en la última temporada, una cifra que los organizadores esperan superar durante este curso, ya que es una propuesta que crece cada año.

"Es una apuesta por los más jóvenes, porque creemos que es donde hay que trabajar para traspasarles valores para poder convivir en sociedad, porque son quienes van a construir nuestro futuro".

El presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, ha precisado que en esta Liga Globalcaja competirán equipos de las provincias de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.

En estos momentos la competición es para benjamines y prebenjamines, pero Burillo ha adelantado que es posible que durante esta temporada comiencen a incorporarse clubes alevines.

"Estamos orgullosos del auge y de que cada vez hay más escuelas y clubes que se están sumando a esta Liga Globalcaja que organizamos desde la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha", ha manifestado Burillo.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cuenca, Charo Rodríguez, ha agradecido a Globalcaja que haga posible este torneo. También a la federación, "con la que siempre vamos de la mano, porque creemos que la parte educativa que tiene, para que estos chavales tan pequeños disfruten del deporte desde unas edades tan tempranas, es muy importante para su educación".

Además, Rodríguez Patiño ha destacado la labor de los clubes "que son los verdaderos formadores".