Cuevas y patios de La Puebla de Montalbán (Toledo) vuelven a convertirse este fin de semana en espacios teatrales

Representación teatral en las cuevas del Festival Celestina - FESTIVAL CELESTINA

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Celestina. La España de Rojas en La Puebla de Montalbán (Toledo) continúa ofreciendo al público su 'Teatro Bajo Tierra', una experiencia sensorial en la que las cuevas históricas y los patios de este municipio toledano se transforman en pequeños escenarios teatrales.

En su vigésimo octava edición, este festival invita a vivir la iniciativa el próximo sábado y domingo, 29 y 30 de agosto, para que el público pueda ser protagonista de la historia que se cuenta en estos enclaves a escasos metros de los intérpretes.

Ya consolidada como una de las señas de identidad del festival, 'Teatro Bajo Tierra' se podrá disfrutar en cuatro pases diferentes en horarios de mañana y tarde este fin de semana en la localidad toledana, a las 12.00 y 13.00 horas y a las 19.00 y 20.00 horas.

Angelines Ortiz, actriz, ha destacado que se trata de cuevas particulares, muy bien conservadas, en las que el público disfruta de una actuación en "petit comité", con teatro para unos "poquitos". "Las cuevas son magia pura", ha remarcado.

Poner de acuerdo a más de 150 actores, que se suman a las labores de coordinación y dirección, lleva un arduo trabajo, tal y como describe esta actriz, que agradece el papel de los dueños de las cuevas y patios que ceden estos espacios durante dos fines de semana y también para los ensayos.

Por su lado, Pablo Justo, coordinador del festival y actor, describe "una experiencia única como público y también como actor", al conformar "un microteatro en un espacio idóneo para sentir el conjuro de Celestina", viviendo "esa magia tan cercana del festival".

Respirar con el mismo actor "a escasos centímetros" y sentir esas historias "es algo que no se da en ningún pueblo de la región ni casi de España", ha afirmado.

A POR EL RECONOCIMIENTO NACIONAL

Teatro, patrimonio, literatura y memoria se mezclan en el Festival Celestina, que aspira a lograr su reconocimiento nacional, un aspecto que pone en valor la alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos.

"Tenemos todos los mimbres, porque tenemos el espacio cultural, patrimonial, artístico y el maridaje perfecto también con nuestra gastronomía. Por tanto, es un festival que la gente cada año valora mucho y viene y repite y además lo hace extensivo", ha afirmado.

Lograr la Declaración de Interés Turístico Nacional "es importante" para La Puebla de Montalbán y para el festival, ha afirmado la alcaldesa, una relevancia que se extiende a "la figura de Fernando de Rojas y de la Celestina a nivel nacional".

Además, aportaría un revulsivo turístico y comercial para este municipio toledano, que abre sus puertas y su corazón "a todo aquel que nos visita", ha afirmado la regidora.

"Teniendo todo lo que tenemos, tenemos que exportarlo. Es nuestro trabajo que el municipio tenga un proyecto de futuro para que esto vaya creciendo", ha destacado.