Cultura aduce que arreglar fachada de la Catedral de Toledo compete a la Iglesia: "No arreglamos tuberías de catedrales"

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS -

El secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos, ha descartado que el Ministerio de Cultura vaya a intervenir en el arreglo de la fachada sur de la Catedral de Toledo, pues el Estado no puede intervenir en un inmueble que es "privado", a cuyo propietario compete asumir esa reparación.

Así ha reaccionado el secretario general de Cultura desde Toledo, donde ha visitado la nueva oficina única del Museo Sefardí y el Museo del Greco, preguntado por la ayuda que el Ministerio podría prestar en la restauración de la fachada sur del templo Primado.

"Desde el Ministerio lo que hemos ofrecido es que el Instituto de Patrimonio Cultural Español pueda hacer un informe de valoración y ver qué tipo de restauración requeriría esa cornisa. Si la aceptan y la solicitan, se la daremos. Lo que no puede haber es una subvención, porque en términos de legislación administrativa no es posible", ha reiterado Francos.

Preguntado por qué el Ministerio si actúo en la restauración del Transparente de la Catedral de Toledo y ahora niega ayuda para arreglar esa fachada sur, el secretario de Cultura ha precisado que se trata de cosas diferentes, pues Cultura sí interviene en bienes de la Iglesia que "son de interés nacional, como una vidriera".

"Pero en este caso --el arreglo-- afecta a la estructura del edificio, que no tiene más valor que la intervención arquitectónica y compete al mantenimiento del edificio. Déjenme que lo reduzca al absurdo, para que se entienda muy bien: Nosotros no arreglamos tuberías de catedrales. Podemos restaurar un retablo, pero no la infraestructura básica de un edificio, que requiere del mantenimiento del propietario", ha concluido Francos.