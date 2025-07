El Cupón Diario de la ONCE reparte 815.000 euros en Membrilla

Vendedor de la ONCE que ha repartido más de medio millón de euros en Membrilla. - UCLM

CIUDAD REAL, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 815.000 euros en Membrilla en 10 cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor y otros 9 premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 28 de julio.

El vendedor de la ONCE Manuel Vicente López-Menchero es quien ha llevado la suerte a Membrilla desde su punto de venta situado en la avenida Constitución,1. Manuel Vicente trabaja en la ONCE desde mayo de 2016, según ha informado ONCE en nota de prensa.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además también reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería "social, segura, responsable y solidaria" de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La ONCE mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.