El Cupón del Fin de Semana de la ONCE estará dedicado al Día de la Mujer y a reivindicar mensajes de igualdad

El Cupón del Fin de Semana de la ONCE estará dedicado al Día de la Mujer. - ONCE

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cupón del Fin de Semana de la ONCE del próximo domingo, día 8 de marzo, estará dedicado al Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de reivindicar mensajes de igualdad con perspectiva de género aprovechando que esa jornada se celebra el 8M.

El mensaje se trasladará a través de 5,5 millones de cupones repartidos por toda España, tal y como han avanzado este martes en rueda de prensa durante la presentación del cupón, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Martínez; la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa López; el agente de igualdad de la ONCE, Ignacio Barreña; la gestora de Animación Sociocultural y Deportiva, Beatrisa Oruci, y la promotora de braille en la ONCE, Noelia López.

Martínez ha puesto en valor el papel de la organización en materia de igualdad a lo largo de sus 87 años de historia, convencido de que si no son líderes también en igualdad no están haciendo bien su trabajo.

Ha afirmando que la entidad cuenta en toda España con 35.500 mujeres empleadas --lo que representa el 45% del total de la plantilla--, de las que 1.398 lo hacen en Castilla-La Mancha y casi la mitad de estas tiene alguna discapacidad.

Además, ha destacado que el lema elegido para la iniciativa es el de "igualdad rigurosa", recalcando el objetivo de la ONCE de "invertir la situación", además de "apostar siempre por las mujeres", ha concluido Martínez.

De su lado, la gestora de Animación Sociocultural y Deportiva ha puesto de manifiesto "el orgullo" que le supone presentar un cupón del que ha sido vendedora durante dos años en Valencia, destacando el mensaje que transmite una iniciativa como esta.

Además, ha hecho un llamamiento a que se siga "impulsando y velando por que esas políticas de igualdad se sigan cumpliendo", buscando mejoras y estudiando "qué se puede hacer".

De su lado, el agente de igualdad de la ONCE ha manifestado que este 8 de marzo el cupón de la ONCE "no solo viaja por toda España repartiendo ilusión, sino que además lleva un mensaje de justicia".

Asimismo, Ignacio Barreña ha indicado que, según los datos últimos de la Encuesta de Población Activa, "la desigualdad tiene rostro de mujer y de forma mucho más cruda de mujer con discapacidad".

Ha aludido a la brecha salarial para resaltar que los datos demuestran que un hombre sin discapacidad cobra una media de 8.500 euros más al mes que una mujer discapacitada.

Barreña ha concluido su intervención destacando el "compromiso" de la ONCE en materia de igualdad, subrayando que trabajan para que sea "impensable una brecha de género y para que el talento de las mujeres no se pierda por prejuicios estructurales o falta de accesibilidad", concluyendo que "cuando una mujer con discapacidad avanza, al final avanzamos todos".

DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer de la región ha informado de que este jueves, 4 de marzo, se publicará "una nueva convocatoria de ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en 2026, dotada de 175.000 euros".

Estas ayudas estarán dirigidas a entidades sin ánimo de lucro de la región y permitirán "financiar proyectos que prevengan e intervengan en situaciones donde confluyen varios factores de desigualdad".

Una ayuda que trata de "generar oportunidades reales" para personas que por edad, sexo, origen o minusvalía "pueden sufrir de una doble, o incluso triple discriminación", ha señalado López.

A su juicio, la discriminación múltiple es "una realidad compleja que exige respuestas públicas específicas", añadiendo que combatirla "no es una opción, es una obligación democrática".