El cupón de la ONCE del 10 de agosto celebrará los 800 años de la Catedral de Toledo - CATEDRAL DE TOLEDO

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 800 aniversario de la Catedral de Toledo, Primada de España, es el motivo del cupón de la ONCE del lunes, 10 de agosto. Cinco millones de cupones difundirán por toda España este templo, que es una joya del Gótico.

El delegado territorial de ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández, el deán de la Catedral, Juan Pedro, y el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo, han presentado este cupón, que se une a las diversas actividades y eventos que se están realizando para celebrar este 800 aniversario, ha informado la ONCE en nota de prensa.

La historia de la actual Catedral de Toledo comienza en 1226 con la colocación de la primera piedra por Fernando III y el impulso del arzobispo Jiménez de Rada. Sobre la antigua basílica visigoda y la mezquita mayor se alzó un templo gótico.

Su planta de cinco naves, el crucero, la girola y las capillas radiales muestran una arquitectura luminosa y profundamente castellana. Cada maestro mayor --de Petrus Petri a Enrique Egas-- y cada cardenal dejaron su impronta en portadas, vidrieras y espacios litúrgicos.

La Catedral se convirtió también en depósito de tesoros artísticos, como El Transparente, la Custodia de Arfe, el Coro, El Expolio del Greco o sus vidrieras medievales. Cardenales como Tenorio, Cisneros, Tavera, Sandoval o Lorenzana engrandecieron la Catedral.

Las capillas de la Catedral de Toledo forman un universo propio dentro del templo. Desde la monumental Capilla Mayor hasta los retablos góticos, las arquitecturas renacentistas o los panteones reales, cada capilla revela un fragmento distinto de la identidad de Toledo.

Algunas custodian reliquias, otras acogen sepulcros de cardenales, reyes y nobles, y todas conservan tradiciones devocionales que han dado forma a la vida litúrgica de la Catedral. Además, destacan la Sacristía y Pinacoteca, con obras de El Greco, Caravaggio, Goya o Tiziano.

La Sala Capitular, cumbre del renacimiento toledano, con un artesonado mudéjar-plateresco y los murales de Juan de Borgoña. El Coro, con las tallas de Berruguete. El Transparente, prodigio barroco donde la luz se convierte en escultura, o el Claustro.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.