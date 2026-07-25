Dan por controlado y baja a nivel 0 el incendio declarado este viernes en Brazatortas (Ciudad Real)

Incendio de Brazatortas (Ciudad Real) - JCCM

CIUDAD REAL 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este viernes en el término municipal de Brazatortas (Ciudad Real), y que obligó a confinar la localidad de Retamar, pedanía del municipio de Almodóvar del Campo, ha quedado controlado a las once y media de la noche.

El fuego era detectado a las 17.20 horas de ayer por un vigilante fijo. Un medio terrestres y tres personas trabajan en estos momentos en las labores de extinción, pero han llegado a participar hasta 17 medios y 68 personas.

El incendio también obligó a cortar la carretera CM-4115.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el incendio ha descendido a Nivel 0.