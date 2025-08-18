Dan por controlado el incendio declarado en Alcadozo (Albacete), en el que trabajan 23 efectivos

ALBACETE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este lunes en Alcadozo, municipio de la provincia de Albacete, se ha dado por controlado a las 18.23 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

En estos momentos, cinco medios de extinción terrestres y 23 personas trabajan en las labores de extinción de un fuego que era detectado a las 14.47 horas de hoy por un vigilante fijo.

Han llegado a participar en las tareas de extinción 15 medios (cuatro aéreos y 11 terrestres) y 71 personas.