Dan por extinguido el incendio forestal en Almodóvar del Pinar

Llamas en el incendio forestal de Almodóvar del Pinar, Cuenca. - PLAN INFOCAM

CUENCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este sábado en Almodóvar del Pinar, Cuenca, ha sido declarado extinguido por los servicios de extinción desplegados en la zona.

Según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta (Fidias) consultado por Europa Press, el incendio había sido detectado sobre las 12.52 horas de este sábado por un vigilante fijo, obligando al despliegue de medios aéreos para su extinción.

El rápido e intenso despliegue de medios, que ha llegado a contar con 7 medios a aéreos, junto a 13 medios terrestres y un total de 108 personas en el operativo, permitían dar por controlado el fuego sobre las 15.17 horas, según informaba el Plan Infocam a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.

Finalmente, el incendio forestal ha sido dado por extinguido en torno a las 20.00 horas, aunque aún se desconoce el número total de hectáreas afectadas.