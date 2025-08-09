Dan por extinguido el incendio forestal en Los Navalucillos

Despliegue de los servicios de extinción de incendios forestales en Los Navalucillos. - PLAN INFOCAM

TOLEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este viernes en Los Navalucillos, Toledo, ha sido declarado extinguido este sábado sobre las 19.30 horas.

Según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta consultado por Europa Press, el incendio había sido detectado sobre las 18.28 horas del viernes por un vigilante fijo, llegando a alcanzar Nivel 1 de situación operativa durante unas horas por el cortes del tráfico en la carretera CM-4155 por afección de humo.

Sobre las 1.07 horas de este sábado era dado por controlado, aunque el despliegue ha continuado en la zona durante toda la jornada.

Durante el operativo han llegado a estar desplegados en la zona un total de 18 medios, 7 de ellos aéreos, y 70 personas.