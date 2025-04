Dani Fernández, Amaral, Viva Suecia y El Drogas, entre los artistas que actuarán en Cuenca en San Julián 2025

CUENCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de la Feria y Fiestas de San Julián 2025 de Cuenca ya tienen protagonistas y fechas. El Drogas, Los Estanques y El Canijo de Jerez y Expolike el jueves 28 de agosto; Amaral el viernes 29; y Dani Fernández, Viva Suecia, Sexy Zebras, We are not DJs y Das Model el sábado día 30.

El concejal de Festejos, Alberto Castellano Barragán, ha destacado "el gran seguimiento que tienen todos los artistas, llenando en varios casos los recintos en los que actúan durante sus giras, así como los diferentes estilos de cada concierto, con lo que pretendemos alcanzar un mayor público potencial".

Asimismo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, ha puesto en valor que "volvemos a hacer patente el apoyo al talento local con la actuación de grupos de la ciudad, que compartirán escenario con destacadas figuras nacionales".

Castellano ha incidido además en que "este año estrenamos espacio, pues los conciertos tendrán lugar en el espacio anexo al estadio municipal de La Fuensanta, donde ya estamos dando los pasos necesarios para su acondicionamiento. Un gran paso adelante para que Cuenca cuente con un recinto fijo para celebrar este tipo de eventos".