Datos, prostitución o juventud, protagonistas de los cafés filosóficos que regresan desde este miércoles a Albacete

Nueva edición de sus Cafés Filosóficos en Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha informado de que la Universidad Popular de Albacete pone en marcha una nueva edición de sus cafés filosóficos, una propuesta de filosofía práctica que durante el curso 2026-2027 volverá a abrir un espacio para el diálogo, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a algunas de las cuestiones que atraviesan nuestra sociedad. Comenzarán el próximo miércoles, 23 de septiembre.

La programación, que se desarrollará entre los meses de septiembre y abril, está integrada por ocho sesiones que acercarán al público temas de muy distinta naturaleza, desde los 40 años de España en la Unión Europea hasta la soledad, el cambio climático, el bienestar animal o el impacto que tiene nuestra actividad digital. Todas las sesiones tendrán lugar a las 19.00 horas en la Sala de Profesores de la Casa de la Cultura José Saramago.

Según explica el Consistorio, los Cafés Filosóficos forman parte de la Filosofía Práctica y plantean sacar la filosofía de los libros y de los espacios académicos para trasladarla a la vida cotidiana y al espacio público. No es necesario tener conocimientos previos de filosofía ni ser especialista para participar: la propuesta parte de la curiosidad, las preguntas, la escucha y el intercambio de perspectivas.

Cada encuentro comienza con la presentación de una cuestión por parte del moderador, continúa con una conversación acompañada de café o té y se desarrolla dando espacio a las distintas opiniones y preguntas, sin que el objetivo tenga que ser necesariamente alcanzar una conclusión.

La programación arrancará el 23 de septiembre con el Café 50, protagonizado por Andrés Martínez Soriano, Gestor de Finanzas y Contratos en la Delegación de la Unión Europea en Perú, que abordará '40 años de España en la UE, pasado, presente y futuro'. La sesión analizará cómo era España antes de su adhesión en 1986, la evolución experimentada durante estas cuatro décadas, la relación actual con la Unión Europea y el papel que España puede desempeñar en el futuro.

El 29 de octubre llegará el Café 51, con el sociólogo, Máster en Problemas Sociales y Doctor, además de profesor en la UCLM y en la UNED, Francisco Javier Aroca Cifuentes, que planteará 'La juventud en España en las crisis globales: de los datos a las narrativas'.

La conversación se centrará en las razones por las que los jóvenes españoles se emancipan más tarde que los europeos y abordará cuestiones como la precariedad laboral, los bajos salarios, el acceso a la vivienda y el impacto de las crisis de 2008 y de la COVID-19 sobre una generación especialmente preparada pero que encuentra dificultades para alcanzar su autonomía.

El 5 de noviembre, Mercedes Lozano López protagonizará el Café 52, titulado 'Prostitución y guerras del siglo XX: ¿el descanso del guerrero?'. Licenciada en Humanidades y autora de Silvana, una obra teatral sobre el estigma de la prostitución, Mercedes Lozano analizará cómo, a lo largo de la historia, el cuerpo de la mujer se ha convertido en territorio de guerra y cómo los propios ejércitos organizaron prostíbulos como recurso logístico y como prolongación de la dominación sobre el enemigo.

El 3 de diciembre será el turno del Café 53, con Mª Ángeles Cadarso Vecina y la propuesta '¿Va nuestra huella más allá de los límites del planeta? Sostenibilidad y cambio climático'.

La sesión reflexionará sobre la huella que genera nuestro estilo de vida a través de los recursos que consume y los residuos que produce, planteando cuestiones como la forma de calcularla, los límites del planeta, las posibilidades de reducción y el papel de instrumentos como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El 14 de enero se celebrará el Café 54, con Alejandro Robles Alonso, Graduado en Antropología Social y Cultural y profesor de informática en la Universidad Popular, que abordará 'Sociedad de la información: el precio oculto de nuestros datos'.

La sesión pondrá sobre la mesa una realidad cada vez más presente en la vida cotidiana: dispositivos que registran, almacenan y comercializan nuestra actividad y una huella digital cuyo recorrido no siempre conocemos. El encuentro planteará quién compra y quién vende esos datos, qué ocurre con la información que generamos y por qué resulta tan difícil seguir el rastro de nuestra actividad digital.

El 4 de febrero, el Café 55 contará con Razan Ismail, formadora intercultural que trabaja tendiendo puentes entre personas de diversos orígenes, entidades públicas y el tejido local. Su propuesta, "Lo normal es relativo: creencias, cultura y el espejo del otro", partirá de una pregunta sobre aquellas ideas que repetimos sin detenernos a pensar en ellas.

El 4 de marzo, Juan Miguel Segovia González protagonizará el Café 56 con 'Bienestar animal'. Veterinario clínico y presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Albacete, abordará qué significa realmente cuidar de los animales, cuáles son nuestras responsabilidades y cómo se articula el bienestar animal a través de las cinco libertades, las normas y los códigos sanitarios destinados a garantizar su protección.

La programación concluirá el 1 de abril con el Café 57, de la mano de César Romero, psicólogo Especialista Universitario en Psicopatología y Salud y Diploma de Estudios Avanzados por la UCLM, que desarrolla investigación sobre inteligencia emocional y relaciones de pareja.

Bajo el título 'Una epidemia de soledad', la sesión abordará un fenómeno que afecta a un número creciente de personas y analizará factores como el urbanismo hostil, la disminución del asociacionismo y los valores individualistas, así como su relación con la desconexión social, la felicidad y la salud.

Elena Serrallé ha puesto en valor "la capacidad de la Universidad Popular para generar espacios en los que aprender no significa únicamente recibir conocimientos, sino también hacerse preguntas, escuchar a los demás y construir una mirada propia". En este sentido, ha subrayado que "los Cafés Filosóficos representan muy bien una Universidad Popular cercana, participativa, abierta a todos y conectada con la realidad y con las preocupaciones de la sociedad".

Finalmente, la responsable municipal de Cultura ha animado a los albaceteños a acercarse a esta nueva edición de los Cafés Filosóficos porque, según ha afirmado, "no hace falta tener respuestas para participar, ya que muchas veces lo verdaderamente interesante es encontrar una buena pregunta y compartirla con otras personas".