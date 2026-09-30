El Debate del Estado de la Región de Castilla-La Mancha se celebrará el 14 y el 15 de octubre

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, interviene en el Debate del Estado de la Región que se celebra en las Cortes de Castilla-La Mancha. - DAVID ESTEBAN/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Debate del Estado de la Región en Castilla-La Mancha se celebrará los próximo días 14 y 15 de octubre y, según el presidente regional, Emiliano García-Page, va a ser el que tenga más iniciativas y propuestas "de los últimos 40 años".

Así lo ha avanzado el presidente castellanomanchego durante su intervención en la inauguración del II Congreso de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, en el que ha sido merecedor de un galardón por parte de esta organización.

En este sentido, García-Page ha recomendado a los miembros de la Mesa del Tercer Sector que estén atentos a este Debate del Estado de la Región porque muchas de esas medidas les van a afectar "positivamente".

En el debate del año pasado, el presidente anunció medidas como préstamos a tipo cero para jóvenes menores de 36 años o familias con hijos que compran su primera vivienda, la ampliación del Banco de Libros a Primero y Segundo de Primaria o una oferta de empleo público con 6.500 nuevas plazas para 2025 y 2026.

García-Page dibujó una Comunidad Autónoma con "más autoestima que nunca" y desde la oposición, tanto PP como Vox coincidieron en tachar al responsable autonómico como un "fraude".