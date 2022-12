. Una decena de personas con discapacidad reclaman al Gobierno de C-LM una legislación adaptada al siglo XXI

TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una decena de personas con diferentes tipos de discapacidad han reclamado este viernes al Gobierno de Castilla-La Mancha una nueva legislación autonómica que se adecue al siglo XXI y dé respuestas a situaciones que se han ido poniendo de manifiesto a lo largo de los años desde la aprobación del último texto hace tres décadas.

Entre ellas está la posibilidad de poder rebajar el volumen de los porteros automáticos en los edificios y las casas, que los intérpretes de lenguaje de signos puedan acompañar en todo momento a las personas sordas independientemente del control de aforo que haya o que se refuerce el área de salud mental en la sanidad pública.

Estas han sido algunas de las propuestas que una decena de personas con diferentes discapacidades han expuesto en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se ha llevado a cabo un acto institucional por el Día de las Personas con Discapacidad y en donde el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha premiado al Parlamento autonómico por considerar que el Plan de Accesibilidad puesto en marcha esta décima legislatura supone "un referente para todos los parlamentos" del país.

Así, entre las reivindicaciones han citado una financiación asegurada a todas las asociaciones que trabajan con personas discapacitadas, financiación de audífonos para personas con sordera profunda independientemente de la edad que tenga el afectado, que los porteros automáticos instalados en viviendas puedan tener una opción para que se pueda bajar el volumen, o que las webs estén mejor adaptadas a personas con discapacidad cognitiva.

Otras propuestas también han versado sobre la introducción en centros de salud de numeración en la entrada que detalle en qué consulta está cada médico, se informe de los tiempos de espera, o se lleven a cabo en los supermercados acciones de bajar la música o señalar itinerarios para evitar choques entre personas que pueden provocar estrés en algunas que, por ejemplo, tienen autismo.

También que, respecto a los discapacitados psicosociales se les deje de tratar con actitudes paternalistas y se eliminen etiquetas y estereotipos que rodean la salud mental, se refuerce con más personal esta área del Sescam para no tener que hacer uso de la sanidad privada, etcétera.

Del mismo modo, se ha solicitado mayor precisión a la hora de entregar tarjetas de discapacitados para utilizar en vehículos, que sean aún más las plazas de aparcamiento reservadas a este colectivo, que el transporte público esté mejor adaptado a cualquier tipo de discapacidad, que no se deje de utilizar TPV's con los números en botones y no táctiles como los más modernos y que haya más sanciones para todas las entidades y personas que no cumplan la ley de accesibilidad.

RECONOCIMIENTO A LAS CORTES

Todo ello en una jornada dentro de las Cortes regionales donde se ha premiado a la Cámara autonómica por su plan de accesibilidad, un galardón que ha sido recogido este viernes por el presidente de la Cámara, Pablo Bellido, quien se ha mostrado agradecido y ha subrayado que las acciones llevadas a cabo son "una obligación ética"

El acta, que ha sido leída en las Cortes regionales, reconoce al plan de accesibilidad que ha puesto en marcha como "una estrategia amplia, integral y progresiva para dotar de plena accesibilidad" a los diferentes servicios y procesos del parlamento, "en diálogo" con las entidades sociales, con asesoramiento independiente y con unos resultados que valoran como "un referente de iniciativa pública acertada para otros parlamentos e asambleas legislativas tanto en ámbito nacional como territorial".

Bellido, que ha recibido el premio de manos de Cristina Gómez de Cermi Castilla-La Mancha y ha estado acompañado de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha querido reconocer a ambas y al resto de entidades colaboradoras la contribución a la puesta en marcha del Plan de Accesibilidad que considera "una obligación ética".

El presidente de la asamblea ha agradecido el premio asegurando que "lo que nos hace más felices es ser útiles", palabras que han tenido su inmediata réplica cuando, en este mismo acto institucional, un representante de la asociación Aspaym Castilla-La Mancha ha podido acceder a la tribuna de personas oradoras para tomar el turno de la palabra utilizando la plataforma elevadora instalada este año.

El presidente de las Cortes regionales ha valorado la ayuda de las entidades "para ser mejores que antes" y "ser un ejemplo y estimular los avances de otras instituciones" y ha recordado que ayer mismo anunció que "habrá presupuesto" de la Cámara regional para el Plan de Accesibilidad en 2023, consciente de que "todavía tenemos espacios físicos y mentalidades discapacitantes y limitantes que tenemos que corregir porque es una obligación ética".

El presidente de la institución ha recordado que entre las medidas adoptadas esta décima legislatura se encuentran la traducción a lengua de signos de todos los plenos ordinarios y de los principales actos institucionales; la instalación de dos plataformas elevadoras para personas con silla de ruedas que puedan subir a la tribuna de personas oradoras y la Mesa; adaptaciones de aseos y ascensores; plazas de aparcamiento; adaptación a lectura fácil de ocho normativas y, entre otros aspectos, instalación de bucle magnético en Salón de Plenos, salas de comisiones y recibidor del edificio para personas con dificultades auditivas. Además, ha recordado que la Comisión no legislativa sobre esta materia está itinerando para conocer recursos y centros de toda la región.

La consejera de Bienestar Social ha asegurado que "hay que ponerse en el lugar de otros para seguir avanzando y trabajando en la línea de que el futuro tenga oportunidades para todos", por lo que ha recordado que su departamento trabajará junto a asociaciones e implicados en la materia para aprobar, a lo largo del próximo 2023, una nueva Ley de Accesibilidad en las Cortes autonómicas adaptada a los nuevos tiempos y trasladar a la normativa las circunstancia que se dan en la calle.

DESAYUNO A CIEGAS

Durante el primer tramo de la mañana, un grupo encabezado por el propio Bellido con diputados de los tres grupos parlamentarios y personal de la institución ha participado en varias dinámicas de sensibilización para comprender el modo en que personas con diferentes discapacidades como ceguera, sordera o movilidad reducida afrontan sus rutinas diarias.

Así, a primera hora han tomado un 'desayuno a ciegas'. En unos casos con la capacidad visual mermada y en otros sin ningún tipo de visión al tener puesto un antifaz, los participantes en esta actividad en la cafetería de las Cortes regionales, dinamizada por Grupo ONCE, han tenido que tomar zumo, café o probar diferentes bocados salados y dulces valiéndose de sus habilidades ante su capacidad visual mermada.

A continuación, se han trasladado hasta la Sala de Comisiones del Edificio de Grupos para afrontar en grupos una serie de tareas en las que asumían roles como portavocía o secretario partiendo de una situación de discapacidad sorteada, esta vez en una dinámica guiada por Ilunion, que está colaborando en las acciones del Plan de Accesibilidad de las Cortes regionales.