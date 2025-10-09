Declarado en Almorox un incendio que alcanza nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal - IFOCAM

TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se ha declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) y alcanza la situación operativa de nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

Así lo publica el Plan Infocam en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la que indica que hay ocho medios aéreos, nueve terrestres y 65 efectivos trabajando en la extinción de las llamas.

En el incendio, que se ha declarado sobre las 14.25 horas por la llamada de un particular, están colaborando medios de Madrid y del MInisterio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.