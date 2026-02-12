El decreto que regulará la instalación de plantas de biogás en C-LM podría estar listo en mayo

Archivo - La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una foto de archivo. - JCCM - Archivo

CUENCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado de que la semana que viene se publicará la declaración ambiental estratégica previa a la aprobación de un decreto que regulará la instalación de las plantas de biogás en Castilla-La Mancha.

Cuando se publique esta declaración en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se remitirá al Consejo Consultivo para su dictamen y, si todo sigue su cauce, el Consejo de Gobierno podría aprobar el decreto en mayo.

La consejera ha respondido desde Cuenca a preguntas de los medios de comunicación sobre los proyectos para instalar dos plantas de biogás en Campos del Paraíso para recordar que "los ayuntamientos son soberanos urbanísticamente lo que quieren en su territorio".

Gómez entiende que, ante eso, "la Administración regional no tiene nada que decir" y que si el Ayuntamiento, que en este caso es inicialmente reacio a estos proyectos, les remite el expediente, "una vez que iniciemos las evaluaciones es de obligado cumplimiento la tramitación, tras la que hay una información pública donde todo el mundo puede presentar las alegaciones que estimen oportunas y, si hay algunas de peso, evidentemente nunca saldrá favorable".

No obstante, ha recordado que, incluso cuando un proyecto supera este trámite, "el ayuntamiento, de forma motivida, puede negarle las licencias de obra y de actividad".

Gómez ha señalado que "desde la Consejería de Desarrollo Sostenible vamos a apoyar a nuestros municipios para que se les informe suficientemente sobre los proyectos cuando no tengan suficiente capacidad técnica para conocer qué características tienen".

Sin embargo, también hace un llamamiento a las empresas promotoras "para que expliquen a los vecinos de los municipios dónde se quieren instalar, qué es lo que van a hacer, cómo son sus procesos productivos, qué tipo de plantas son y qué beneficios o qué inconvenientes pueden tener".

Además, ha incidido en que estos proyectos de plantas de biometano "tienen que buscar siempre las mejores ubicaciones" y para ello el Gobierno regional está desarrollando un decreto que defina bien cuestiones como la distancia con el término municipal o el tránsito de camiones por las localidades, "porque una vez que entran en la planta, ya no hay olores y ruidos".

El Gobierno regional quiere "que todo el mundo tenga claro cuáles son las reglas del juego" y ha añadido que "muchas de estas plantas, en el resto del territorio nacional, solo elaboran el biogás y lo inyectan en la red, pero no tratan el digestato, el residuo que se obtiene", por lo que en Castilla-La Mancha quieren exigir "que se convierta en abono orgánico y se devuelva al campo, porque el abono que se obtiene de este tipo de plantas es muchísimo mejor que cualquiera de los que comercializa una empresa productora de fertilizantes.

"Es economía circular", ha recordado Gómez, que es de la opinión de que los residuos agrícuolas y ganaderos "hay que valorizarlos y quitarlos de donde estén ahora mismo".