El decreto del servicio de capacitación sociolaboral para personas con discapacidad de C-LM vuelve a información pública

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TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social ha vuelto a someter a información pública el Proyecto de Decreto por el que se regula el servicio de capacitación sociolaboral para personas con discapacidad en el Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y el procedimiento de acceso.

Así consta en la resolución que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que, a través de la Dirección General de Discapacidad, dicha consejería acordó con fecha 9 de julio la apertura de un periodo de información pública sobre el citado proyecto, pero ha advertido la omisión de su publicación en la sede electrónica.

Por ello, en aras a garantizar su publicidad, se procede a acordar un nuevo trámite de audiencia.

Así, cualquier persona interesada podrá formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que estime pertinentes por un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del próximo lunes.

El texto estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM: Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; así como en la Dirección General de Discapacidad, sita en la avenida de Francia, 45071 Toledo, todos los día laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a información pública podrá presentarlas en cualquiera de los registros y oficinas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en cuyo caso irán dirigidas a la dirigirlas a la persona titular de la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social sita en C/ Francia, 4, 45071-Toledo.