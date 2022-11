La defensa del acusado de asesinato en Almansa alega inteligencia límite y legítima defensa para rebajar la pena

ALBACETE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha comenzado el juicio contra J.R.N., el acusado de matar de dos tiros en la cabeza a A.M.P. y esconder su cuerpo en la bañera, para quien la defensa ha solicitado una rebaja de la pena, alegando inteligencia límite, consumo de sustancias tóxicas y legítima defensa.

Ha sido durante la primera sesión, que ha tenido lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tras la elección del jurado popular, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, donde las partes han explicado sus alegatos iniciales.

Según han detallado, el acusado y la víctima eran conocidos. Al parecer, el acusado era cliente habitual de la víctima, a quien compraba cocaína, marihuana y hachís. En un momento dado, el procesado le propuso a A.M.P. trabajar para él, vendiendo droga a terceros para así poder consumir él sin tocar el dinero de su sueldo.

Así, J.R.N. comenzó a vender sustancias estupefacientes, generalmente a conocidos que, abusando de su confianza, según ha explicado su abogado, no le pagaban, lo que hizo que el acusado acumulara una deuda con la víctima.

Deuda que generó tensiones entre ambos, ya que A.M.P. le exigía al procesado el pago del dinero, amenazándole de muerte y agrediéndole, según ha asegurado la defensa, que ha leído mensajes que se mostrarán en las próximas sesiones, donde la víctima le decía al acusado "yo mismo te voy a arrancar la cabeza (...)".

En este sentido, la defensa ha defendido a su cliente, garantizando que no tenía intención de matar a A.M.P., sino que lo único que quería hacer con el arma era defenderse de nuevas agresiones.

Por ello, ha pedido que se sustituya la pena de homicidio que solicita el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que piden 18 años de prisión, por un delito de lesiones dolosas con arma o, en su defecto, el de homicidio imprudente grave, aplicando todas las circunstancias modificativas.

Por su parte, la Fiscalía y la acusación particular han expuesto sus posiciones, explicando a los integrantes del jurado que no se trata de "juzgar si la víctima era o no buena persona", sino de "juzgar un asesinato".

El juicio continuará mañana a las 10.00 horas con el interrogatorio del acusado.