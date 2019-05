Defensa de Nogueira reitera en la apelación que su cerebro "dañado" determinó su conducta

Actualizado 02/05/2019 20:40:52 CET

GUADALAJARA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del autor confeso del cuádruple crimen de Pioz (Guadalajara), Patrick Nogueira, ha reiterado, en la vista de apelación celebrada en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra la sentencia condenatoria de Nogueira, que su cliente tiene un cerebro "muy dañado" que fue lo que determinó su conducta durante los hechos.

La letrada de Nogueira, Bárbara Royo, que había recurrido la sentencia de la Audiencia de Guadalajara que condenó el pasado mes de noviembre a su cliente a tres penas de prisión permanente revisable y otra pena de 25 años de prisión por la muerte de sus tíos y primos, entiende que Nogueira actuó como lo hizo también afectado en sus capacidades cognitivas y volitivas.

Según ha informado a Europa Press Royo una vez concluida la vista, en la sala ha insistido en que, en el caso de la muerte de los tíos del condenado, no se puede hablar de asesinato sino de un homicidio porque no hubo alevosía; y en cuanto a la de sus primos, también ha defendido que no hubo ensañamiento.

Además, según Royo, su cliente colaboró tras los hechos con las autoridades y "cuando vino de Brasil se entregó voluntariamente, al igual que hizo entrega de su teléfono".

En cuanto a la pena impuesta y la responsabilidaad civil de Nogueira, la letrada del joven brasileño ha dicho que ambas están "mal determinadas e impuestas".

Según ha precisado, aunque se ratificasen los hechos, "no pueden ser tres prisiones permanentes revisables" porque "no es una pena que recoja como tal el Código Penal", ha manifestado.

Durante la vista, tanto la Fiscalia como la acusaciones particulares han expuesto su visión de los hechos ante este recurso de apelación.

La vista de apelación ha quedado vista para sentencia y, aunque Royo confía en la Justicia, ha anunciado que si dicha sentencia no es satisfactoria todavía cabe la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo.