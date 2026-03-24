El Defensor del Pueblo recibió 1.896 quejas de los ciudadanos de C-LM en 2025, 248 más que el año anterior

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, entrega el Informe anual 2025 de la institución a la presidenta del Congreso Francina Armengol, en el Congreso, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo recibió un total de 38.144 quejas de los ciudadanos en 2025, 3.742 más que en 2024 (cuando fueron 34.402), la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, empleo, migraciones y política Social, asuntos de Interior, Educación y Sanidad.

Así lo recoge el Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El documento también será entregado el próximo 9 de abril al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado.

Del total de quejas, 1.896 corresponden a Castilla-La Mancha (el 5,20 por ciento), lo que supone 248 quejas más que durante el año 2024, cuando se presentaron 1.648 (4,93 por ciento).

Por provincias, los ciudadanos de Albacete presentaron 362 quejas, los de Ciudad Real 294, los de Cuenca 139, los de Guadalajara 362 y los de la provincia de Toledo 739. Esta fue la única provincia donde las quejas presentadas bajaron respecto a 2024, cuando se elevaron al Defensor 757 quejas.

En concreto, la institución tramitó en 2025 un total de 38.762 expedientes (4.133 más que el año anterior, cuando fueron 34.629). De ellos, 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional sobre 16 normas.

Como consecuencia de los expedientes tramitados se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegó, al igual que el año pasado, de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y Valencia (3.458).

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras entregar el Informe Anual, Gabilondo ha constatado que este año "hay un incremento" en el número de quejas y lo ha atribuido a "muchas causas" citando, entre otras, "un desasosiego social, una confianza en las instituciones, la accesibilidad de la institución o que la Inteligencia Artificial ayuda a poder gestionar la elaboración de informes".

En todo caso, ha precisado que todos los años hay algunas referencias en el informe a problemas que "persisten a lo largo del tiempo" y que son "acuciantes" como "las dilaciones judiciales, las homologaciones de los estudios universitarios extranjeros, las listas de espera sanitarias, la atención al ciudadano a través de citas previas, los retrasos en expedientes de nacionalidad o la falta de personal sanitario en centros penitenciarios".

En concreto, entre las quejas recibidas en 2025, Gabilondo ha destacado que han "vuelto a constatar las dificultades de acceso a la vivienda, en compra y alquiler y la escasez de viviendas", preocupando especialmente la situación de "personas que comunicaron que iban a ser objeto de un desahucio judicial inminente". También han observado que "entre las personas sin hogar hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas".

MÁS DE MIL QUEJAS SOBRE HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS

Por otro lado, ha puesto de relieve que, en 2025, recibió "más de mil quejas en relación con la falta de resolución o la tramitación incorrecta de expedientes de homologación de estudios, tema recurrente a pesar de las mejoras en la gestión" y, en relación al acceso a becas, ha recomendado "excluir del cómputo de renta de la unidad familiar, el bono social térmico y las ayudas a la comunidad de vecinos".

También ha destacado la recomendación en relación a "los reintegros de prestaciones cobradas indebidamente por beneficiarios del ingreso mínimo vital y otras prestaciones" pues considera que el "modelo vigente de reintegro produce efectos desproporcionados, especialmente cuando la tramitación puede ser confusa y lenta".

En sanidad, ha explicado que "las listas de espera siguen predominando en las quejas recibidas" y ha destacado la relación entre estas "y el fuerte incremento de las bajas laborales". A su vez, ha puesto de relieve la actuación de oficio realizada sobre la situación en la que se encuentran "un número significativo de pacientes que por distintas razones ven prolongada su estancia en centros hospitalarios más allá de sus necesidades médicas".

Por otra parte, ha señalado que fueron objeto de actuaciones específicas en 2025 "la diversidad de criterios entre las distintas oficinas de extranjería, así como las demoras en la tramitación de los procedimientos, las condiciones de la acogida humanitaria o diversas cuestiones sobre la protección internacional".

Igualmente, ha añadido que resultan frecuentes las quejas en relación con "la atención de citas de visados en los consulados" y ha detallado que en 2025 también "han continuado las actuaciones sobre los procedimientos y las condiciones de las salas de rechazados y solicitantes de protección internacional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas".

SENTENCIAS SIN DICTAR SOBRE TEMAS SOCIALES

Por otra parte, ha comentado que "el problema principal de la justicia siguen siendo las dilaciones, especialmente cuando el titular del órgano judicial enferma o se jubila sin dictar la correspondiente sentencia" y ha concretado que son "singularmente graves las demoras que afectan a asuntos de sensibilidad social como medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, acerca de filiación, matrimonio y menores".

En materia de transporte, ha dicho que preocupa "el estado de conservación en que se encuentran algunos puntos de la red de carreteras, así como los servicios de cercanías, muy concretamente en Madrid y en Cataluña", aunque ha puntualizado que "es verdad que ha habido una actuación de Renfe, un incremento de disponibilidad de trenes de reserva o intensificando las labores de mantenimiento".

Sobre la protección del medio ambiente, ha asegurado que reciben "numerosas solicitudes" para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las varias disposiciones de la Ley de Abril que modificaron el régimen de protección que recibe hasta ese momento el Lobo ibérico.

Además, ha agregado que la ola de incendios forestales sufrida en 2025 motivó que insistieran en la vigencia de los recordatorios de deberes legales en "una veintena de actuaciones de oficio".

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN PRISIÓN

Por otro lado, han estudiado "numerosas quejas referentes al tratamiento de los reclusos" en las prisiones y han recomendado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que "se elabore un protocolo de atención a las víctimas de delitos sexuales ocurridos dentro de los centros penitenciarios".

A su vez, ha calificado de "singularmente grave" que la dotación de médicos en las cárceles, "a excepción de los centros dependientes de la Generalitat de Cataluña, resulta muy insuficiente", algo que ha tachado de "muy inquietante".

Además, el informe refleja que, en 2025, el Defensor del Pueblo ha realizado 67 visitas en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) que dieron lugar a 90 recomendaciones, 266 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales.

Preguntado por las quejas sobre dependencia, Gabilondo ha afirmado que "la ciudadanía está muy inquieta" sobre la "tardanza en la resolución" de solicitudes que "a veces llegan cuando ya fatalmente las situaciones han cambiado" y ha lamentado que "no se ha acabado el problema de las residencias con el COVID" y que no se ha "afrontado a fondo".