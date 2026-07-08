Dehesa El Molinillo se alza con el Premio Cornicabra 2026 al mejor AOVE de la DOP Montes de Toledo

Entrega de la 24ª edición de los Premios Cornicabra que otorga la DOP Montes de Toledo. - JCCM

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Montes de Toledo ha celebrado este miércoles, en la Finca El Retamar de Sonseca (Toledo), el acto de entrega de los Premios Cornicabra 2026, unos galardones que distinguen cada año a los mejores aceites de oliva virgen extra elaborados exclusivamente con aceituna de la variedad cornicabra y amparados por esta figura de calidad, y que celebran su 24ª edición.

El acto, presidido por el presidente del Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo, Gregorio Gómez López, ha contado con la presencia del consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán; el viceconsejero de Política Agraria, José Manuel Martín Aparicio; el director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández Clemente; la directora general de ordenación agropecuaria Lydia Benítez; la delegada provincial de Agricultura en Toledo, Elena Martín Bravo; la diputada de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación de Toledo, Marina García Díaz-Palacios; el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín; el presidente de Uteco Toledo, José María Manzanilla; el presidente de Oleotoledo y primer presidente y fundador de la DOP, Andrés Gómez Mora; además de alcaldes, representantes de cooperativas, almazaras, empresas colaboradoras y medios de comunicación, según ha informado la DO por nota de prensa.

Durante la ceremonia se ha reconocido la excelencia de los aceites certificados por la DOP. Así, el Primer Premio Cornicabra 2026 ha sido para Dehesa El Molinillo, elaborado por la empresa Nortia Agricultural, S.A.U. ubicada en la localidad de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real.

Como consecuencia de este reconocimiento, el premio 'Maestro Molinero', patrocinado por Pieralisi España, ha recaído en Juan Manuel Ramos García, responsable de la elaboración del aceite galardonado, y que ha entregado el delegado comercial de la marca Francisco Pérez Rubio.

Los dos accésits han sido concedidos a Cinco Elementos, elaborado por Finca La Pontezuela, S.L. situada en Los Navalmorales (Toledo); que ha recogido Gonzalo Badillo, y Al Alma del Olivo, de Almazara Al Alma del Olivo, S.L. en el término de La Guardia (Toledo), y que ha recogido Clara Gil Alonso.

Asimismo, el premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico ha recaído también en Dehesa El Molinillo, reafirmando el excelente trabajo realizado por esta almazara tanto en producción convencional como ecológica y que ha recogido Jesús Serrano Garrido.

UN RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA DE LA VARIEDAD CORNICABRA

Durante su intervención, el presidente de la DOP Montes de Toledo, Gregorio Gómez López, ha destacado que los Premios Cornicabra constituyen un reconocimiento al trabajo diario que realizan agricultores, almazaras y técnicos para elaborar "los mejores aceites del mundo", al tiempo que sirven para dar visibilidad al esfuerzo del sector y reforzar la promoción de los AOVEs amparados por la DOP.

En relación con la próxima campaña, ha señalado que, aunque las perspectivas apuntan a una buena cosecha, "aún es pronto para hacer previsiones definitivas", ya que la evolución meteorológica de los próximos meses será determinante.

Por su parte, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha mostrado su satisfacción por respaldar un año más unos premios que reconocen "el esfuerzo, la dedicación y el corazón" de los profesionales del sector oleícola. "El campo merece que se reconozca el trabajo de quienes hacen las cosas bien", ha afirmado, reiterando el compromiso de Eurocaja Rural con el sector y con la Denominación de Origen.

En la misma línea, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha calificado la entrega de los Premios Cornicabra como "una auténtica fiesta del aceite de oliva virgen extra" y ha destacado la extraordinaria calidad de la variedad cornicabra, reconocida internacionalmente por su personalidad y excelencia.

El consejero ha puesto en valor el peso estratégico del olivar en Castilla-La Mancha, con 474.000 hectáreas cultivadas, y ha subrayado su importancia económica, social y ambiental como generador de riqueza y empleo en el medio rural, destacando que la formación, la innovación y el oleoturismo son herramientas fundamentales para seguir fortaleciendo el liderazgo del aceite de oliva virgen extra de la región en los mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, ha felicitado a la DOP Montes de Toledo por su trayectoria de más de 25 años y por haberse convertido en una referencia nacional gracias a hitos como ser la primera Denominación de Origen del sector acreditada por ENAC o disponer de un panel de cata acreditado, resaltando además su papel pionero en la promoción de la calidad a través de la marca Campo y Alma, así como el trabajo de sus 8.500 olivicultores y 29 almazaras en 128 municipios de las provincias de Toledo y Ciudad Real.

También ha destacado que el Premio Maestro Molinero ha sido para Juan Manuel Ramos, responsable de la elaboración de este aceite, "que ha demostrado su gran maestría, no solo con la aceituna cornicabra sino también con el resto de las variedades", llegando a ser otro de sus aceites el ganador absoluto a nivel mundial en 2024 en los Premios Evooleum.

"Además, el presidente García-Page y yo tuvimos la oportunidad de acompañar a la empresa para dar a conocer sus aceites en Asia, participando en la feria Food & Hotel de Corea del Sur el mes pasado", ha recordado Martínez Lizán.