Delegación de Gobierno instalará una mesa este lunes en Madrigueras para informar a vecinos de las ayudas disponibles

Inundaciones en Madrigueras - GEACAM

ALBACETE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno, a través de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, instalará una mesa informativa este lunes para dar a conocer a todos los vecinos de Madrigueras (Albacete) las ayudas de las que disponen para paliar los efectos del temporal mediante la aplicación del Decreto 307/2005.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, en declaraciones a los medios en el municipio tras la riada que ha dejado daños "inimaginables" en la localidad. "La verdad es que hemos visto tantos daños que dan ganas de llorar", ha manifestado Sabrido.

El delegado del Gobierno ha querido expresar su solidaridad con la familia de la mujer fallecida y, también, con los "cientos de personas que están prácticamente llorando de los daños que tienen en sus propias viviendas".

Al mismo tiempo, ha puesto en valor "el enorme esfuerzo" que están haciendo todas las personas que están trabajando en el pueblo, desde los propios afectados a los recursos públicos que se han enviado, como los servicios de bomberos, protección civil, Geacam o la Guardia Civil.

"Es inimaginable la altura que ha alcanzado el agua en un pueblo aparentemente llano, que ha llegado a la iglesia, el cuartel, el ayuntamiento y ha derribado puertas de cientos de kilos", ha aseverado.

MESA INFORMATIVA

Así, tras poner también en valor la coordinación entre las administraciones, Sabrido ha explicado que la Delegación del Gobierno, a través de la Subdelegación en Albacete, establecerá una mesa informativa donde en el Ayuntamiento para informar a los vecinos de todas las ayudas que pueden solicitar y, también, "para estar receptivos a lo que ellos nos puedan decir".

A preguntas de los medios, ha concretado que el Decreto 307/2005 está "permanentemente en vigor". "Lo que queremos es que desde el mismo lunes los ciudadanos se puedan acercar a esta mesa informativa para que puedan tener toda la información y empezar a decir cuáles son sus necesidades".

"El Gobierno de España está permanentemente con este Decreto 307 en el que los ciudadanos no tienen que esperar a que se publique ni siquiera la declaración de zona catastrófica, sino que desde este mismo momento se pueden solicitar las ayudas", ha indicado.

Por último, ha recomendado a todos los ciudadanos que siempre estén muy atentos y ante las noticias que les lleguen de los canales oficiales y las alarmas con el fin de evitar males posteriores. "Creo que ayer funcionó razonablemente bien y espero que en el futuro, por lo menos aquí en Madrigueras, no se pueda repetir un acontecimiento catastrófico como este".