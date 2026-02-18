Delegación del Gobierno en C-LM ya está recabando la información de los afectados por el paso de 'Leonardo'

Inundaciones en el municipio ciudadrealeño de El Robledo. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

TOLEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha explicado que la Delegación aún está recabando la información sobre qué municipios y personas pudieron verse afectadas por la borrasca 'Leonardo' y que, una vez obtenida esa información, será enviada al Gobierno de España para que adopte las medidas de ayuda correspondientes.

A preguntas de los medios este miércoles, Sabrido ha recordado que el Gobierno de España incluyó a la región dentro del decreto por el que declaraba las zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil a consecuencia de estas lluvias, y que las ayudas que corresponden a esta declaración aún están "pendientes".

Asimismo, hay un Real Decreto Ley que el delegado ha apuntado que "no se ha publicado", en el que también se prevén determinadas ayudas por situaciones de emergencia, ayudas que son "compatibles" con la declaración como zona gravemente afectada.

De esta forma, Sabrido ha especificado que localidades que han quedado afectadas por el paso de 'Leonardo' "todavía no han cuantificado" sus daños, por lo que aún deben preparar los expedientes para pedir las subvenciones en el momento de la convocatoria. "Esa es la fase en la que estamos", ha apostillado.