La delegada del Gobierno replica a Velázquez que es el Consistorio toledano el que tiene que solicitar unirse al VioGén

TOLEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, ha respondido al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que debe ser el propio Ayuntamiento toledano el que haga la petición a la Delegación para incorporarse al sistema VioGén.

Así ha respondido Tolón este jueves a preguntas de los medios después de que este miércoles el propio Velázquez afirmara que en el Consistorio capitalino están "esperando" a que la Delegación del Gobierno les "vuelva a enviar" ese convenio "para seguir trabajando y mejorando para luchar contra esta lacra que es la violencia contra la mujer".

Tolón ha asegurado que en la Delegación están "encantados" de firmar el convenio VioGén con la ciudad de Toledo, pero ha insistido en que es el propio Ayuntamiento el que tiene que hacer dicha petición.

"No se pudo firmar porque entramos en campaña electoral pero ya hay peticiones de ayuntamientos para poderlo hacer", ha manifestado la representante de Gobierno central en la región, que ha aprovechado para cargar contra Velázquez pidiéndole que "no se escude en que no ha firmado el convenio VioGen" cuando Toledo "es una de las ciudades que no tiene Concejalía de Igualdad".