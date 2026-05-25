Delegado de Gobierno asegura que el AVE para Toledo está garantizado y acusa a instituciones locales de hablar sin saber

El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que "el AVE para Toledo está garantizado" tras el desbloqueo del desarrollo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura y la decisión de replantear el paso ferroviario por Toledo mediante un nuevo estudio informativo.

A preguntas de los medios tras participar en el minuto de silencio convocado en repulsa por los últimos asesinatos machistas, Sabrido ha apremiado a las instituciones locales a preocuparse por lo que pasa en la ciudad, pues, ha lamentado, hablan "sin saber".

"Lo que deben hacer las instituciones es preocuparse de lo que pasa en Toledo, me refiero a las instituciones locales. Es muy difícil que hablen las instituciones locales sin saber de lo que están hablando cuando se habla de su ciudad", ha incidido.

Ha confesado estar un "poco sorprendido" tras asistir "a lo largo de este año y medio a declaraciones confusas por parte de todas las instituciones", tanto locales como autonómicas.

Además, ha señalado que primeramente ha leído declaraciones del Ayuntamiento de Toledo mostrándose "muy conformes con cuál ha sido la decisión del Ministerio" y "poco después" ha oído decir que se quejaban de que "eso suponía retraso".

"A mí lo que me da es que aquí ha habido mucha gente que habla sin saber de lo que está hablando", ha criticado.