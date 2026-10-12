Delegado del Gobierno destaca la cercanía y lealtad de Guardia Civil y agradece su contribución al Estado del bienestar

Acto castrense por el Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha destacado "la profesionalidad, rigor, lealtad, espíritu de sacrificio, honradez y desvelo por ayudar a los demás", de la Guardia Civil.

En un acto llevado a cabo en la Jefatura de la segunda zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar y la Fiesta Nacional, que ha copresidido junto al coronel interino jefe de la segunda zona de la Guardia Civil en la región, Jesús Manuel Rodrigo, Sabrido ha abundado en estos valores como enseña de la benemérita.

Allí, el delegado del Gobierno ha agradecido a la Guardia Civil su "trabajo, compromiso, profesionalidad, cercanía y humanidad", así como "por cumplir con eficacia la misión que os encomienda el artículo 104 de la Constitución las 2 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, aportando respuestas a lo que los ciudadanos necesitan para fortalecer el Estado del bienestar".

Ha repasado una serie de vivencias durante estos nueve meses en el cargo, en los que ha compartido situaciones extraordinarias con la Guardia Civil, como borrascas o incendios, destacando que "siempre estaba la Guardia Civil cumpliendo con la cartilla del Gran Duque de Ahumada".

"En las avenidas de los ríos, huracanes, temblores de tierra o cualquier otra calamidad, prestarán cuantos servicios están a su alcance a los que se vieren envueltos en estos males", ha repasado.

Sin embargo, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, Sabrido ha querido poner de manifiesto que la Guardia Civil también está presente en el día a día de los ciudadanos castellanomanchegos. "Una comunidad extensa, diversa y con una realidad territorial muy particular, con 919 municipios, la gran mayoría pequeños, con grandes distancias y amplias zonas rurales".

En este sentido, ha puesto en valor la cercanía del cuerpo con el vecino y que "el ciudadano sabe que no está solo": "Sitios alejados donde llegáis los primeros, y a veces los únicos, para auxiliar y dar respuesta al agricultor con problemas, a la mujer que necesita protección, al ciudadano que llama porque tiene un contratiempo, a la persona mayor que necesita ayuda, al montañero o excursionista que se ha perdido y requiere un rescate, aun a riesgo de la propia integridad del Guardia Civil".

Por otro lado, Sabrido ha querido elogiar la labor de servicio público que realiza la Guardia Civil, "personas que han asumido desde el inicio una forma de vida, de responsabilidad, de sacrificio y servicio a los demás".

Además, ha recordado a quienes perdieron la vida "víctimas del terrorismo o en acto de servicio" y ha mostrado su firme convencimiento de que "seguiréis engrandando con vuestro compromiso de servicio, de responsabilidad, de ayuda", la historia de la Guardia Civil.

Al acto en el cuartel han asistido también el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y representantes de la Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Carlos Velázquez.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

Precisamente, el primer edil, en declaraciones a los medios de comunicación, ha trasladado su felicitación a todos los españoles y, de manera especial, a los agentes de la Guardia Civil, que "velan por nuestra seguridad y trabajan para que los valores protegidos por la Constitución, como son la justicia, la libertad y la igualdad, lleguen a todos y cada uno de los españoles".

Durante su intervención, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, Velázquez ha reiterado su felicitación con motivo de la Fiesta Nacional y ha trasladado un reconocimiento especial a los miembros de la Guardia Civil en el día de su patrona, destacando "su compromiso con la seguridad y la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos".

También ha tenido un recuerdo para los españoles de Ceuta, que recibirán mañana la visita de Su Majestad el Rey, al tiempo que ha destacado la figura del monarca como representante de la unidad de España y ha expresado su solidaridad con los ciudadanos ceutíes, que, a su juicio, "se han sentido completamente abandonados por el Gobierno".

"ORGULLOSOS DE SER ESPAÑOLES"

En los actos de esta jornada en Toledo ha participado también el presidente regional del PP, Paco Núñez, quien ha felicitado a todos los españoles "en el día grande de nuestra nación" y de manera muy especial "al cuerpo de la Guardia Civil que hoy celebra su patrona y a los miles de guardias civiles que desplegados por todo el territorio de Castilla-La Mancha y también por toda España".

Núñez ha querido extender esa felicitación de manera "muy especial" a "todos los guardias civiles que, desplegados por todo el territorio de Castilla-La Mancha, ejercen su trabajo en defensa del conjunto de los castellanos manchegos y en defensa de la ley".

"Es un día para acordarnos de nuestro país, es un día para sentirnos orgullosos de ser españoles, es un día de celebración y es un día de alegría", pero también es un día "para seguir reivindicando y para seguir trabajando por nuestro país".

TRABAJO "EXTRAORDINARIO"

De su lado, el secretario general del PSOE en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha felicitado al cuerpo de la Guardia Civil en el día de su patrona, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Así, ha expresado un "reconocimiento sincero" a un cuerpo "que trabaja de una forma extraordinaria en los pueblos, en el mundo rural, en esta Castilla-La Mancha donde tanto peso específico tiene la población rural".

Un trabajo, ha remarcado, que sirve no solamente como garantía para el cumplimiento de la ley, sino para "hacernos a todos mucho más libres, porque la seguridad siempre es el paso previo a la libertad".

"DEFENDER LA ESPAÑOLIDAD"

También ha estado en la capital regional el diputado nacional de Vox, Manuel Mariscal, quien ha querido agradecer la "gran labor" que realiza la Guardia Civil "en defensa de la seguridad y la tranquilidad de los españoles".

Mariscal ha incidido igualmente en la imputación "por un grave caso de corrupción de las cloacas del PSOE" de la secretaria general de la Guardia Civil, Mercedes González, criticando cómo el Gobierno central "está utilizando todas las instituciones, incluida la Guardia Civil, para mantenerse de una manera corrupta en el poder".

Con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, el diputado nacional de Vox ha recordado que el presidente del partido, Santiago Abascal, está durante esta jornada en Ceuta, "en el lugar donde más falta hace defender la españolidad de todo nuestro territorio ante las amenazas continuas de Marruecos".