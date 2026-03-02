Delegado Gobierno en C-LM encara el 8M apelando a la educación como pilar fundamental para conseguir una "igualdad real"

El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, despliega en la fachada de la Delegación del Gobierno la pancarta con motivo del Día Internacional de las Mujeres. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESs) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha defendido que la educación es un pilar fundamental para conseguir una "igualdad real" entre hombres y mujeres.

Sabrido ha realizado estas manifestaciones, en declaraciones a los medios, poco después de desplegar en la fachada de la Delegación del Gobierno la pancarta con motivo del Día Internacional de las Mujeres, acto en el que también han participado la secretaria de Organización de CCOO Castilla-La Mancha, María Teresa Cabañas, y la secretaria de Organización de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López Herrero.

Ha aseverado que gestos como este son "importantes", porque, a su entender, "la realidad no se corresponde con lo que es la verdad".

"Todos entendemos que todos somos iguales en dignidad, en igualdad, en libertad y en derechos, pero los hechos acreditan que hoy por hoy, y a pesar de los pesares, no todos somos iguales".

De ahí que haya insistido en que esta lucha por la igualdad ha de empezar a batallarse desde la escuela, donde debe abordarse una "educación integral y en igualdad".

Después, ha proseguido Sabrido, hay otras muchas cuestiones a seguir mejorando, como la mejora de los salarios, o la ruptura de los llamados 'techos de cristal', que impiden que las mujeres accedan a puestos más destacados y mejor remunerados.

Y es que el delegado ha lamentado que las mujeres estén obteniendo mejores calificaciones en muchas carreras y estudios superiores, pero después no accedan en la misma proporción que los hombres a los mejores puestos de trabajo.

A ello, ha añadido la lacra "intolerable e insoportable" de la violencia machista, aseverando que la lucha contra esta violencia "debe seguir siendo una prioridad colectiva".

De ahí, que haya terminado haciendo un llamamiento a la implicación de toda la sociedad para erradicar esta lacra, y apelando a la responsabilidad compartida para "defender la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres en todos los ámbitos".

LOS SINDICATOS LLAMAN A SECUNDAR LAS MANIFESTACIONES

Tras la intervención del delegado la representante de UGT, Silvia López Herrero, ha hecho un llamamiento a la participación masiva en las manifestaciones convocadas con motivo del 8M, para frenar el avance de "políticas que atenten contra la igualdad".

Por su parte, María Teresa Cabañas ha señalado que este tipo de actos institucionales suponen una forma de manifestar públicamente el compromiso con la igualdad, subrayando que "no es una cuestión opcional. O estás con la igualdad o miras para otro lado y lo invisibilizas", ha zanjado.