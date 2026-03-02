Delegado Gobierno en C-LM lamenta que detrás de la prohibición del burka "haya racismo ideológico, cultural o religioso"

Archivo - Burka - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, se ha referido a la reciente prohibición del uso del burka y del niqab en instalaciones municipales de algunas ciudades de la región, lamentando que detrás de esa limitación "haya una especie de racismo ideológico, cultural o religioso".

El delegado del Gobierno ha sido preguntado por los medios sobre esta cuestión, después de que en los plenos de Toledo y Talavera de la Reina del pasado viernes el PP aprobase la propuesta de Vox.

Tras desplegar la pancarta con motivo del Día Internacional de la Mujer en la sede de la Delegación del Gobierno, Sabrido ha mostrado su oposición a todo elemento que "afecte a la libertad, la dignidad y la igualdad de la mujer".

"Soy contrario a todo lo que pueda atentar contra estos principios. Pero, si lo que pretendemos con el burka es hacer una especie de racismo ideológico, cultural o religioso, eso no se debería mantener".

De igual modo, preguntado por los medios, se ha pronunciado sobre el hecho de que el lazo morado no vaya a lucir este año en la fachada del Ayuntamiento de Toledo con motivo del Día Internacional de las Mujeres, tras el rechazo de Vox.

Sobre esta cuestión, ha defendido que el feminismo "no es una cuestión ideológica", sino una "cuestión de principios y de integridad".

"Por mal camino vamos si no se entiende que queda mucho por potenciar los derechos de la mujer, su dignidad y su libertad".

OBRAS EN LA DELEGACIÓN

En cuanto a las obras en la sede de la Delegación del Gobierno en la plaza de Zocodover, ha explicado que van con retraso, pues, aparte del mal estado en general en que se encontraba el edificio, al iniciar la intervención se detectaron defectos graves en la fachada que han obligado a rehacer el proyecto.

"Esto hace que la finalización de las obras se retrase previsiblemente hasta el año que viene", ha dicho Sabrido, que para "no pillarse" no se ha aventurado a dar una fecha concreta.