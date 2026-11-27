El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en rueda de prensa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha llamado a los castellanomanchegos a participar en la jornada electoral del próximo domingo, pidiendo que se ejerza el derecho a voto "sin odio". Al tiempo, ha avalado la "garantía de transparencia y seguridad" del proceso, "uno de los más seguros del mundo".

"La democracia es una manifestación permanente de la participación de los ciudadanos en la vida pública. Votar no es suficiente, aunque es el punto álgido", ha defendido Sabrido durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en Toledo para dar cuenta del dispositivo habilitado de cara al próximo domingo, 29 de noviembre.

Para velar por el correcto desarrollo de la jornada, a lo largo y ancho de la región habrá desplegados un total de 6.260 representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 1.097 policías nacionales, 4.326 guardias civiles y 837 policías locales.

"¿Por qué tengo interés en resaltar todos estos datos? Porque nadie, yo creo que nadie normal, pone en duda la garantía y la confianza en el proceso electoral. El proceso electoral está validado como uno de los más seguros del mundo", ha insistido.

A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha proseguido, se suman los interventores y apoderados de los partidos y las mesas electorales, que están elegidas por sorteo, lo que garantiza un sistema electoral "absolutamente transparente y seguro".

"Estoy convencido, como el 99,9% de los españoles, que es imposible que haya ninguna anomalía en el resultado electoral", ha abundado el representante del Ejecutivo central en Castilla-La Mancha, que ha pedido ir a votar con "alegría".

"Vamos a ejercer un derecho, que es el derecho más importante en una democracia: participar en la elección de los representantes", ha dicho Sabrido, que ha instado a hacerlo con "absoluto respeto".

"Ninguno tenemos derecho a odiar al contrario. Todos podemos discrepar, pero odiar por política es una estupidez, aparte de una absoluta injusticia. Por eso, animo a que todo se desarrolle con normalidad", ha reclamado.

1.630.727 CASTELLANOMANCHEGOS LLAMADOS A VOTAR

Un total de 1.630.727 castellanomanchegos están llamados a votar el próximo domingo, 29 de noviembre. De ellos, 1.589.202 residen en España y 41.525 están inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA). Sabrido también se ha dirigido especialmente a los 54.036 jóvenes de Castilla-La Mancha que podrán votar por primera vez y les ha animado a acudir a las urnas el próximo domingo.

La votación se desarrollará de 9.00 a 20.00 horas en los 1.433 colegios electorales de los 919 municipios de Castilla-La Mancha. En ellos se constituirán 3.137 mesas. El dispositivo contará con 1.818 representantes de la Administración y con un presupuesto de más de 3,52 millones de euros para la organización de los comicios en las cinco provincias.

En cuanto al voto por correo, Correos ha admitido 42.262 solicitudes en Castilla-La Mancha. Además, según datos de la Fundación ONCE, 111 personas ciegas de la región podrán utilizar el kit de voto accesible en braille, que les permite elegir su papeleta de forma autónoma y preservar el secreto del voto.

EL DISPOSITIVO ELECTORAL POR PROVINCIAS

La provincia de Albacete reparte cuatro diputados del Congreso de los Diputados y cuatro senadores. Un total de 308.301 electores están llamados a votar en la provincia, de los que 8.751 residen en el extranjero y 9.715 son nuevos votantes. En sus 87 municipios se habilitarán 203 colegios electorales y se constituirán 527 mesas. El presupuesto para la organización de los comicios asciende a 611.976,93 euros.

Mientras, Ciudad Real reparte cinco diputados del Congreso, además de los cuatro senadores. La provincia cuenta con 393.283 electores, incluidos los 7.705 inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) y los 7.705 nuevos votantes. Sus 102 municipios dispondrán de 266 colegios electorales y 711 mesas. El presupuesto provincial asciende a 753.081 euros.

Cuenca tendrá tres representantes de la provincia en el Congreso de los Diputados y cuatro en el Senado. El censo electoral reúne a 151.321 personas, de las que 3.597 residen en el extranjero y 3.597 son nuevos votantes. En los 238 municipios de la provincia se habilitarán 288 colegios electorales y se constituirán 379 mesas. La organización de la jornada cuenta con un presupuesto de 379.733 euros.

En el caso de Guadalajara cuenta con la representación en el Congreso de tres diputados por la provincia, además de los cuatro senadores. Están llamados a las urnas 208.601 electores, de los que 6.088 están inscritos en el CERA y 6.088 nuevos electores. Los 288 municipios de la provincia contarán con 336 colegios electorales y 588 mesas. El presupuesto provincial es de 658.669,67 euros.

Toledo, por su parte, repartirá seis diputados, la provincia que más en la región, y sus cuatro senadores correspondientes. Con 569.221 electores, Toledo es la provincia con mayor censo electoral de Castilla-La Mancha. De ellos, 15.384 residen en el extranjero y 12.450 podrán ejercer el derecho a voto por primera vez. En sus 204 municipios se habilitarán 340 colegios electorales y se constituirán 932 mesas. El presupuesto para la organización de los comicios asciende a 1.120.000 euros.

6.260 EFECTIVOS VELARÁN POR LA SEGURIDAD DE LA JORNADA ELECTORAL

El dispositivo de seguridad para las elecciones generales del 29 de noviembre en Castilla-La Mancha contará con 6.260 efectivos. Según ha detallado Sabrido, en el operativo participarán 1.097 agentes de la Policía Nacional, 4.326 de la Guardia Civil y 837 de las policías locales.

Por provincias, Albacete moviliza a 1.281 efectivos, Ciudad Real, a 1.422; Cuenca a 886; Guadalajara a 921 y Toledo a 1.750.

IDENTIFICACIÓN ANTE LA MESA CON EL DNI DIGITAL

Por primera vez en unas elecciones generales, los electores podrán acreditar su identidad ante la mesa con MiDNI, la aplicación oficial de la Policía Nacional. Quien elija esta opción deberá abrir la aplicación delante de los miembros de la mesa y generar en ese momento un código QR temporal. La mesa verificará la identidad del elector con el dispositivo de lectura facilitado por el Ministerio del Interior.

También se podrá presentar el DNI físico, el pasaporte o el permiso de conducir. En los tres casos se admitirá el documento original, aunque esté caducado.

SEGUIMIENTO DE LA JORNADA EN LA WEB Y LA APLICACIÓN DEL 29N

La web resultados.29neleccionesgenerales.com estará operativa desde las 13.00 horas del sábado 28 de noviembre. Ese mismo día podrá descargarse la aplicación Elecciones Generales 29N para Android e iOS.

Ambos canales ofrecerán información sobre la constitución de las mesas y los datos de participación correspondientes a las 14.00 y las 18.00 horas, con desglose por comunidades autónomas y provincias. Las comparecencias para presentar estos avances se emitirán en directo a las 14.30 y las 18.30 horas, respectivamente.

A partir de las 21.00 horas del domingo, tras el cierre de los colegios electorales en Canarias, la web y la aplicación difundirán en tiempo real los resultados provisionales del Congreso y del Senado. Los usuarios podrán consultar el avance del escrutinio en cada provincia, comparar los resultados con los de 2023 y simular posibles mayorías en el Congreso.