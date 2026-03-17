Delegado del Gobierno, partidario del fin del trasvase, pero compatibilizándolo con solidaridad entre territorios

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha defendido este martes una posición "clara" a favor del fin del trasvase Tajo-Segura, si bien ha insistido en que este debe producirse de forma compatible con la "solidaridad entre territorios", al tiempo que ha rechazado las críticas del alcalde de Sacedón, quien le ha acusado de mantener un discurso "tibio".

En declaraciones a los medios en Guadalajara tras participar en el minuto de silencio convocado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, Sabrido ha señalado que el Ejecutivo central mantiene una postura de prudencia ante la situación jurídica actual, con recursos pendientes en el Tribunal Supremo, lo que a su juicio aconseja "esperar" a que estas tengan carácter definitivo. "Al Gobierno de España le parece prudente esperar a estas sentencias para dictar algo que tenga carácter definitivo", ha afirmado.

En este contexto, ha recordado que existen avances en materia de planificación hidrológica, como la implantación de caudales ecológicos desde septiembre de 2025, y ha incidido en que el horizonte pasa por modificar las reglas de explotación conforme a la normativa vigente.

No obstante, ha reiterado su posicionamiento personal e histórico contrario al trasvase: "Yo siempre aposté desde el principio porque el trasvase tenga fin", ha subrayado, si bien ha matizado que este escenario debe acompasarse con el desarrollo de infraestructuras alternativas en las regiones receptoras, como desaladoras y otros recursos, como son el caso de Murcia, Valencia o Andalucía

"Estoy convencido de que tendrá fin. Será el momento en que el resto de comunidades tengan las infraestructuras necesarias", ha indicado, defendiendo que esta postura "no es contradictoria".

"Aunque no nos cabe ninguna duda de que el trasvase debe finalizar, y esa es la postura que mantuve y mantengo, también entiendo y defiendo la del Gobierno de España cuando dice que tenemos que ser solidarios con el resto de regiones".

Sabrido tiene claro que "no hay incongruencia ni contradicción" en defender el fin del trasvase a la par que se espera el momento, "que será más pronto que tarde", en que las otras comunidades autónomas tengan los recursos suficientes para vivir sin estas derivaciones.

"Somos no al trasvase pero también, mientras se tienen los recursos, si a la solidaridad, que además creo que, con carácter general, es lo que plantea la Junta de Comunidades. Nunca la he oído que sea contraria a la solidaridad", ha subrayado.

RESPUESTA AL ALCALDE DE SACEDÓN

Respecto a las críticas del regidor de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, que ayer mismo le acusaba de mantener una posición "tibia" y "colaboracionista", Sabrido ha sido tajante: "Yo no soy tibio, digo no al trasvase, pero soy también responsable y digo lo que puede ser".

Así, ha reivindicado su trayectoria en defensa del fin del trasvase y ha insistido en que su discurso responde a un ejercicio de realismo político: "Cuando uno ha recurrido las reglas del trasvase (...) no soy tibio, lo que pasa es que soy sincero, digo lo que pienso y lo que es la realidad".

En esta línea, ha apelado al principio de solidaridad territorial, recordando que Castilla-La Mancha también requiere apoyo en otros ámbitos: "España necesita solidaridad entre los territorios y Castilla-La Mancha necesita mucha solidaridad en otras materias".

Piensa que el trasvase tendrá fin y ha descartado un enfrentamiento institucional con el Gobierno regional, asegurando mantener una "magnífica relación" con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, atribuyendo las discrepancias a la defensa legítima de intereses por parte de cada administración. "Creo que el Gobierno de Castilla-La Mancha hace bien en defender los intereses de la región y que comprende cuales son también las obligaciones del Gobierno de España", ha concluido.