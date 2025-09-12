El delegado del Gobierno en la Región de Murcia asegura que el trasvase Tajo-Segura "no se va a cerrar"

12-09-25 El Ministro De La Presidencia, Justicia Y Relaciones Con Las Cortes, Félix Bolaños, En La Toma De Posesión Del Delegado Del Gobierno En Murcia, Francisco Lucas. - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA/TOLEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Francisco Lucas ha tomado este viernes posesión de su cargo como delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Un acto que ha aprovechado para despejar dudas en materia hídrica, dejando claro que el trasvase Tajo-Segura "no se va a cerrar".

Y esto, ha advertido, significa "seguir ofreciendo soluciones para garantizar agua para siempre. Porque eso es lo que quieren los regantes y lo que necesita toda la Región".

"Con este gobierno, al contrario de lo que sucedió con otros, ni falta ni faltará agua. Fundamentalmente, porque hemos sabido anticiparnos a un posible escenario de escasez, invirtiendo en infraestructuras que garantizan agua a nuestros regantes y agricultores", ha zanjado.

La celebración, presidida el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tenido lugar en un abarrotado salón de actos de la Delegación del Gobierno en Alfonso X al que han asistido autoridades políticas, sociales e institucionales.