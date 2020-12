Delegados de Transporte Sanitario de Ambulancias se encierran en Sanidad para exigir el cumplimiento del convenio

TOLEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una decena personas, delegados y delegadas de CCOO de la UTE Ambulancias Cuenca y representantes del sindicato en los comités de empresa del resto de las provincias de la región se han encerrado a primera hora de este martes en la sede de la Consejería de Sanidad en Toledo.

"Pertrechados con sacos de dormir y provisiones de comida y bebida, se han instalado en el vestíbulo de la Consejería para exigir una solución inmediata al incumplimiento del convenio colectivo por parte de la contrata del Transporte Sanitario en la provincia de Cuenca, que es la única de la región que sigue negándose a aplicar el convenio vigente desde el 1 de enero pasado y cuya plantilla lleva ya catorce semanas en huelga", ha informado en nota de prensa CCOO.

"Esta situación no puede prolongarse más. No sabemos por qué motivo el convenio se puede cumplir en todas las provincias menos en la nuestra. Vamos a esperar aquí el tiempo que haga falta una respuesta clara de la consejería. El Sescam y la UTE deben llegar a un acuerdo inmediato. Y, si no, la consejería de Sanidad tiene que abrir ya el correspondiente expediente para rescindir el contrato con esta UTE incumplidora", ha reclamado la presidenta del Comité de Empresa, María José Villanueva.