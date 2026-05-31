Depedro y la Big Band UCLM se unen en un concierto que fusiona intimidad y potencia sonora

Archivo - El cantautor Depedro. - JUAN PEREZ-FAJARDO - Archivo

ALBACETE 31 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante y compositor Depedro ofrecerá un concierto en el Paraninfo universitario del Campus de Albacete el próximo 14 de junio, donde actuará acompañado por la Big Band de Jazz de la Universidad de Castila-La Mancha (UCLM).

Según informa la institución académica, esta colaboración propone una mirada renovada a su repertorio, combinando el sello emocional del artista con arreglos orquestales "llenos de riqueza tímbrica y matices propios de una gran formación de jazz dirigida por Julián Román".

Reconocido por su estilo que integra folk, sonidos mediterráneos y ritmos latinoamericanos con letras de gran sensibilidad, Depedro se suma en esta ocasión Big Band Jazz de la UCLM, cuyo carácter sofisticado y enérgico amplía y potencia la expresividad de sus composiciones.

El encuentro promete una experiencia sonora distinta, atractiva tanto para su público habitual como para quienes quieran descubrir su música desde una perspectiva inédita.

El concierto, que comenzará a las 12.30 horas en el Paraninfo universitario de Albacete, se dirige a amantes de la música en directo y de las propuestas artísticas que trascienden fronteras estilísticas. A lo largo de la velada, el público podrá disfrutar de pasajes íntimos, momentos instrumentales de gran impacto y una puesta en escena que destaca por su frescura y dinamismo.

Las entradas para esta nueva fecha ya se pueden adquirir, y aquellas personas que adquirieron su entrada para la antigua convocatoria no deben hacer ningún trámite para cambiarlas.