Desactivado un punto de venta de droga en el barrio de La Milagrosa de Albacete

ALBACETE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación policial en Albacete que ha permitido desarticular un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas que estaba operando desde el barrio de la Milagrosa. El líder del mencionado grupo era un individuo afincado en Albacete que ya fue detenido en 2022 por su participación en hechos de similar naturaleza y que tras su salida de prisión había retomado de forma inmediata la actividad ilícita que venía realizando.

Esta investigación comenzó en el mes de junio, después de que los investigadores especializados en la lucha contra el tráfico de drogas obtuvieran diversas informaciones que apuntaban a que se había reactivado un punto de tráfico de estupefacientes en el barrio de La Milagrosa después de que el líder de un grupo ya desarticulado hubiese salido de prisión, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Los agentes comenzaron con las pesquisas policiales, que pronto tuvieron sus frutos y les permitieron corroborar que el investigado llevaba a cabo la venta de cocaína y marihuana utilizando para ello varias viviendas del barrio de La Milagrosa. Los puntos de venta de droga estaban muy activos, ya que de forma diaria y continuada acudían clientes procedentes de distintos puntos de la provincia para adquirir sus dosis de droga.

Se pudo determinar que también colaboraban en el tráfico de drogas varias personas que ejercían distintos roles: 'aguadores' que avisaban de la presencia policial y 'machacas' que llevaban a cabo la venta directa de la droga a los clientes.

Posteriormente se logró determinar que la cocaína distribuida por los investigados era suministrada de forma regular por unos individuos afincados en la provincia de Valencia que la transportaban hasta Albacete a bordo de vehículos con huecos ocultos en los que ocultaban la droga.

Uno de estos trasportes fue interceptado a principios del mes de julio por los agentes policiales, interviniendo 500 gramos de cocaína que iban ocultos en el chasis de una furgoneta, deteniendo a los dos transportistas de la droga.

La investigación continuó su curso y en una segunda fase de explotación se han realizado dos registros domiciliarios y detenido a otros tres integrantes del grupo criminal, entre los que se encuentra su cabecilla.

Con la realización de estos registros se obtenían nuevos indicios de criminalidad, ya que se han intervenido otros 14 gramos de cocaína dispuestos para la venta, 2.400 gramos de cogollos de marihuana, un cultivo de marihuana con 95 plantas en estado de crecimiento y útiles diversos para la dosificación y distribución de sustancias estupefacientes.