Los desafíos "éticos" de la IA en el Derecho Concursal, a debate en el congreso 'Ciudad de Toledo'

Cartel del 'VI Congreso Nacional de Derecho Concursal 'Ciudad de Toledo' - ORGANIZACIÓN

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este jueves ha arrancado el VI Congreso Nacional de Derecho Concursal 'Ciudad de Toledo', un foro de debate que, entre otras cuestiones, va a abordar la reestructuración preventiva de las empresas, la Ley de Segunda Oportunidad, el proyecto de Reglamento de la Administración Concursal o los desafíos de la Inteligencia Artificial.

Así lo ha detallado Andrés Sánchez Maro, director académico del congreso y magistrado del Jugado de lo Mercantil 2 de Madrid, que ha atendido a Europa Press, junto al presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y el decano del Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel José Cervantes, antes de la inauguración de este cita.

"El VI Congreso Nacional de Derecho Concursal 'Ciudad de Toledo' ya es un clásico del panorama de congresos. Esperamos que se acabe convertido en una referencia. Aborda las cuestiones que están ahora mismo en la actualidad como el mundo de la reestructuración preventiva de las empresas, el mundo de la llamada segunda oportunidad o la exoneración del pasivo insatisfecho, así como las quejas y lamentos de la administración concursal", ha explicado Sánchez Maro.

"Se va a abordar, de una manera práctica y participativa dando un poco esa personalidad que tiene la ciudad y que van a tener los participantes, equilibrando la presencia de profesionales y magistrados".

La Inteligencia Artificial y los retos que plantea a ese sector se cuela también en el programa. "Tiene, evidentemente, unos aspectos absolutamente positivos, estimulantes y operativos, pero plantea algunos retos de naturaleza moral o ética que están en el trasfondo de la cuestión".

"La Inteligencia Artificial como herramienta operativa está muy bien, pero claro, no va a poder desleer o suprimir las razones de la motivación judicial, las razones del conflicto, que son básicamente humanas", ha asegurado el director académico del congreso.

Mientras, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, tras asegurar que la cita congresual toledana es "una referencia ya para el ámbito concursal de todo el país", ha detallado que durante dos días se van a tratar cuestiones tan importantes como la viabilidad de las empresas, su liquidación, los intereses de empresas, trabajadores o de los acreedores.

En la capital regional también se va a analizar el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Concursal, que va a ser muy importante, pues según ha explicado González, va a ordenar la profesión, "sin perder profesionales, seleccionándolos y propiciando que se formen en foros y que den la mejor respuesta a una sociedad y a unos intereses de la sociedad que son sensibles para el futuro y el desarrollo económico".

Muy satisfecho se ha mostrado el anfitrión de esta cita, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel Cervantes, que ha reparado en el apellido de este congreso nacional --que alude a la ciudad-- que "es como la marca, y que no queremos que se pierda".

"Nos proponíamos que echara raíces, que tuviera vocación de permanencia. Creo que lo vamos consiguiendo. Hay más de 140 asistentes inscritos, además de invitados de toda la geografía. El año judicial se apertura ahora en septiembre y lo que queremos, antes de incorporarnos casi de lleno a nuestros despachos, es ver la evolución normativa, la evolución jurisprudencial".

A la apertura también ha acudido el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, que ha agradecido que esta importante cita, que va a abordar cuestiones de actualidad, se celebre en Toledo.