Desalojadas más de 600 personas de un hotel de Toledo por un incendio en un cuadro eléctrico

Incendio en un hotel de Toledo - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 608 personas han debido ser desalojadas de un hotel de Toledo este jueves tras un incendio en un cuadro eléctrico, ya extinguido y que no ha dejado heridos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar alrededor de la 1.30 horas de este jueves, cuando se ha desatado este incendio en un hotel ubicado en la calle Concilios.

Hasta el lugar han acudido bomberos de Toledo, que sobre las 4.15 horas ya habían extinguido el fuego y realizado labores de ventilación, lo que ha permitido que los desalojados hayan podido regresar a las habitaciones.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, así como Protección Civil, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.