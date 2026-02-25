Desarticulado un grupo criminal que cometió un hurto en Valdepeñas empleando el método de la siembra

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA - Archivo

CIUDAD REAL, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal especializado en la comisión de delitos contra el patrimonio por el método de la siembra. Los tres detenidos operaban desde Madrid capital y se desplazaban por toda la geografía española utilizando vehículos que previamente alquilaban con documentación falsificada, realizando un hurto en Valdepeñas (Ciudad Real). A estas personas, según ha informado la Policía en nota de prensa, se les imputa la comisión de delitos de hurto, hurto uso de vehículo y falsedad documental.

Los investigadores iniciaron pesquisas urgentes en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real) momentos después de cometer un hurto en el aparcamiento de un centro comercial en el que varios individuos engañaron a una mujer utilizando el conocido como método de la siembra.

De esta forma, uno de los autores arrojó monedas junto a su vehículo y cuando la víctima se apeó a recogerlas, le sustrajeron el bolso con la documentación, el teléfono móvil y 600 euros en efectivo.

Posteriormente, realizaron una extracción de 300 euros en efectivo en un cajero e intentaron contratar un préstamo inmediato desde su aplicación bancaria por importe de 5.000 euros.

Los tres implicados se desplazaron inmediatamente a la localidad de Linares (Jaén), donde sustrajeron más de 3.000 euros utilizando el mismo método, dándose nuevamente a la fuga tras cometer el delito.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de cierre en torno a la localidad de Linares, que finalizaba con la localización y detención de los tres delincuentes cuando intentaban fugarse utilizando el mismo vehículo con el que horas antes habían actuado en Valdepeñas.