Desarticulado un grupo criminal que cultivaba marihuana en zonas boscosas de Huélamo y San Martín de Boniches

Plantación de marihuana. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la Operación Senolpi, ha desarticulado un grupo criminal que poseía dos plantaciones outooor de marihuana, de 3.500 y 2.000 plantas respectivamente, localizadas en zonas boscosas y de difícil acceso de los términos municipales de Huélamo y San Martín de Boniches.

En el marco de las actuaciones desarrolladas se ha procedido a la detención de dos varones de 35 y 32 años encargados del cuidado de los cultivos, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, no descartándose la ejecución de nuevas detenciones por estos hechos.

La investigación, iniciada en junio del presente año, desarrollada por efectivos de la Compañía de Cuenca, se enmarca dentro de los servicios desarrollados por esta Comandancia para la lucha contra el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes, tal y como ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras llevar a cabo intensas gestiones de investigación, los agentes, localizaron dos terrenos abruptos y de difícil acceso que habían sido deforestados en zonas diferenciadas para cultivar las plantas de cannabis. El pasado 31 de julio, se desarrolló la primera fase de la operación, en la que participaron efectivos de la Compañía de Cuenca y de la Usecic de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, procediendo a la destrucción de un cultivo de 3.500 plantas cercano al término municipal de Huélamo.

Tras continuar con la investigación, en una segunda fase, en el marco de un dispositivo desarrollado por agentes del Equipo Roca de la Compañía de Cuenca el pasado 3 de septiembre, se logró sorprender a dos varones implicados procediendo a su detención, en una plantación próxima a San Martin de Boniches; la cual tenía capacidad para más de 2.000 plantas de cannabis.

En ambos cultivos se localizaron zonas diferenciadas de descanso con tiendas de campaña (desde la que los autores ejercían labores de vigilancia) y zonas de trabajo correspondientes a los cultivos. Además de contar con comida, bombonas de butano y otros enseres necesarios para permanecer permanentemente en el lugar evitando el riesgo de ser detectados, los autores contaban con una amplia infraestructura para recolectar agua para los cultivos desde barrancos próximos.

Por estos hechos se instruyeron diligencias que fueron presentadas junto con los detenidos en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Cuenca, que decretó el ingreso en prisión provisional comunicada sin fianza de los dos detenidos.