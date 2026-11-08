Desciende a 10 el número de heridos ingresados en hospitales de C-LM, dos de ellos en UCI

Archivo - Hospital Universitario de Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de heridos por el accidente ferroviario de Urda del 28 de octubre hospitalizados en cuatro centros de Castilla-La Mancha se ha reducido a 10.

Del total de diez heridos ingresados en cuatro centros hospitalarios de la región, ya solo dos permanecen en unidad de cuidados intensivos (UCI) y ocho en cama convencional.

Hasta ahora ya han recibido el alta 100 de los 110 heridos hospitalizados inicialmente en un total de seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Del total de 10 heridos, seis se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo, dos de ellos permanecen en la UCI y cuatro en cama convencional.

Hay otro herido en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan en cama convencional, mientras que el Hospital General Universitario de Ciudad Real atiende ya solo a dos heridos, todos en cama convencional.

Finalmente, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a un paciente, en cama convencional.