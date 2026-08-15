Desciende a Nivel 0 el incendio de El Recuenco (Guadalajara)

Incendio de El Recuenco - INFOCAM

GUADALAJARA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este viernes en el término municipal de El Recuenco (Guadalajara) ha descendido a situación operativa de Nivel 0.

Así lo publica el Infocam en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, donde indica, no obstante, que continúan las labores de extinción y que en el lugar hay movilizados cuatro medios aéreos, 17 medios terrestres y un total de 83 efectivos.

Este incendio llegó a alcanzar este viernes por unas horas la situación operativa de Nivel 2 obligando a evacuar la localidad de El Recuenco y el confinamiento de la localidad de El Pozuelo (Cuenca), medidas que se levantaron poco después.