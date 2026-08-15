El incendio de El Recuenco (Guadalajara) está completamente perimetrado y ha arrasado unas 80 hectáreas

El incendio de El Recuenco - INFOCAM

GUADALAJARA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en el término municipal de El Recuenco (Guadalajara) se encuentra "perimetrado completamente" tras arrasar unas 80 hectáreas desde que se declaró en la tarde del viernes.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el director técnico de la extinción del incendio, Sergio Sainz, quien ha explicado que la pasada noche los medios movilizados tuvieron "una ventana de oportunidad" que permitió atacar el frente del incendio y "perimetrarlo completamente, tanto con herramienta manual como con maquinaria".

"Gracias a ello podemos considerar que el incendio está estabilizado, lo que ha permitido cambiar la situación operativa y rebajar el nivel de gravedad a cero", ha apuntado, para agregar que ahora, teniendo en cuenta la meteorología prevista y las fuertes rachas de viento que se están produciendo, el trabajo se centra en controlar los puntos calientes, tanto con medios terrestres como con medios aéreos allí donde sean más necesarios.

A preguntas de los medios ha manifestado que existe posibilidad de tormentas, lo que podría provocar "un incremento de las rachas de viento y hacerlas más erráticas". "Hasta que pasen el mediodía y la tarde, y si continúan las circunstancias actuales, no podremos considerar que el incendio esté controlado", ha señalado.

Finalmente, ha dado cuenta de que en la actualidad están trabajando en la lucha contra las llamas dos medios aéreos, 17 medios terrestres y 90 personas.