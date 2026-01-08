Desconvocada la huelga del servicio de recogida de envases en Albacete tras alcanzar un acuerdo las partes, según CCOO

ALBACETE 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Después de siete días, la huelga del servicio de recogida de envases en Albacete ha sido desconvocada al haber alcanzado las partes un acuerdo para la finalización de la negociación del convenio colectivo, tal y como ha informado CCOO en un comunicado.

Representantes de la parte social y de la parte empresarial han suscrito un acuerdo para finalizar la negociación del convenio, en el que se incluye además la desconvocatoria de la huelga que comenzó el pasado 2 de enero. El texto que había generado las diferencias finalmente se ha eliminado y el acuerdo se ciñe a los aspectos propios del convenio colectivo, según asegura el sindicato.

El acuerdo establece una vigencia del convenio de cuatro años, a contar desde el 15 de noviembre de 2025. El incremento salarial sobre las tablas actualmente vigentes, será del 5,5% para el primer tramo de 12 meses de vigencia; del 3% el segundo; del 3% para el tercero y del 4% para el cuarto.

Además, los días de asuntos propios quedan fijados en 9 y la jornada laboral será de 1.800 horas durante la vigencia del convenio. En caso de que se acumule exceso de jornada a lo largo del año, este se traducirá en días libres o retribuidos.

Asimismo, se ha logrado el compromiso de que las personas trabajadoras eventuales sean las primeras en contratarse de manera indefinida.

El Comité de Empresa agradece a los trabajadores su compromiso y firmeza en la defensa de sus derechos, así como su participación en la huelga, y también agradece a la Diputación Provincial de Albacete su predisposición y apoyo.