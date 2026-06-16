Desmantelada en Añover del Tajo la mayor plantación de marihuana en la localidad en al menos 12 años

Plantación de marihuana en una vivienda de Añover del Tajo - POLICÍA LOCAL

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Añover del Tajo (Toledo) ha desmantelado la mayor plantación de marihuana en la localidad en al menos 12 años, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía municipal.

Desde hace semanas, los agentes de Policía Local hacían seguimiento de un chalé adosado tras el aviso vecinal de un fuerte olor a marihuana en la zona.

Fue este lunes cuando los agentes accedieron a la vivienda con la autorización voluntaria de los inquilinos. Allí hallaron 650 plantas de marihuana, 10 kilos en cogollos preparados para la venta, además de marihuana picada para cremas; lo que equivaldría a más de 1.000 plantas. Todo ello se encontraba en el sótano del chalé.

A consecuencia de la intervención se detuvo a una persona de 40 años, según estas mismas fuentes.