Desmantelada en Añover del Tajo la mayor plantación de marihuana en la localidad en al menos 12 años

Plantación de marihuana en una vivienda de Añover del Tajo
Plantación de marihuana en una vivienda de Añover del Tajo - POLICÍA LOCAL
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 16 junio 2026 14:43
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TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Añover del Tajo (Toledo) ha desmantelado la mayor plantación de marihuana en la localidad en al menos 12 años, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía municipal.

Desde hace semanas, los agentes de Policía Local hacían seguimiento de un chalé adosado tras el aviso vecinal de un fuerte olor a marihuana en la zona.

Fue este lunes cuando los agentes accedieron a la vivienda con la autorización voluntaria de los inquilinos. Allí hallaron 650 plantas de marihuana, 10 kilos en cogollos preparados para la venta, además de marihuana picada para cremas; lo que equivaldría a más de 1.000 plantas. Todo ello se encontraba en el sótano del chalé.

A consecuencia de la intervención se detuvo a una persona de 40 años, según estas mismas fuentes.

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