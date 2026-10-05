Desmantelado un cultivo ilegal de marihuana con 246 plantas oculto en una nave industrial de Talavera

Cultivo de marihuana en Talavera. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Talavera de la Reina un cultivo ilegal de cannabis que estaba oculto en una nave industrial de la ciudad. El local se había acondicionada para convertirlo en un centro de producción continua de marihuana en el que se llevaban a cabo el cultivo, secado y posterior envasado de la droga.

La investigación comenzó cuando se detectó una actividad sospechosa en una nave industrial en la que no se estaba llevando a cabo actividad laboral alguna. El lugar era frecuentado por varón y una mujer, con antecedentes por tráfico de drogas. Además, existían indicios de la existencia de una acometida ilegal desde la nave a la red de fluido eléctrico.

Tras la plena identificación de los responsables, la Policía Nacional realizó un registro en la nave, donde fueron sorprendidas seis personas --entre ellos los dos presuntos responsables-- cuando comenzaban a recolectar el cultivo, por lo que se procedió a su detención y a la intervención de 246 plantas de cannabis, 1.215 euros en efectivo y diversos instrumentos para el cultivo, secado y recolección de las plantas.

Además, en el interior de la nave se hallaron restos de plantaciones anteriores, así como numerosos efectos utilizados para manipular la droga, lo que apunta a que la nave funcionaba como un centro de producción continua que pasaba por todas las fases: desde el cultivo hasta el secado y posterior envasado, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

A los seis detenidos se les imputa la comisión de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Colaboración para erradicar el cultivo de estupefacientes