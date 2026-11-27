Plantación de marihuana en El Pedernoso. - GUARDIA CIVI

CUENCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca ha desmantelado en el término municipal de El Pedernoso una plantación de marihuana oculta en un invernadero dentro de una explotación agrícola de pistachos.

En el transcurso de las actuaciones desarrolladas se ha procedido a la detención de un varón de 38 años y de una mujer de 24 años, encargados del cuidado del cultivo, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

La investigación se inició a primeros de octubre, cuando una patrulla del Puesto de Mota del Cuervo, que realizaba labores de vigilancia preventiva en explotaciones agrícolas de la zona, percibió un intenso olor característico de la planta de cannabis sativa.

Tras realizar un reconocimiento de la zona, los agentes localizaron en una finca destinada al cultivo del pistacho, una estructura de grandes dimensiones acondicionada como invernadero. En su interior se encontraba una plantación compuesta por 178 plantas de marihuana de más de 1,5 metros de altura, prácticamente listas para su recolección y con un peso bruto de 420 kilogramos. La instalación contaba, además, con medidas de seguridad perimetral.

Una vez confirmada la existencia de la plantación, agentes del Puesto de Mota del Cuervo y del Equipo ROCA de la Compañía de Tarancón establecían un dispositivo conjunto de vigilancia en la zona con el fin de identificar a los responsables del cultivo.

Fruto de este dispositivo han sido identificados un hombre y una mujer que realizaban distintas labores de cuidado y mantenimiento de las plantas, procediendo a su detención y a desmantelar la plantación.

Por estos hechos se han instruido diligencias que han sido presentadas junto con los detenidos en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente.